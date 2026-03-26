Znany bank wydał pilny komunikat. Klienci mogą wpaść w pułapkę

Bank Pekao S.A. opublikował ostrzeżenie dotyczące kolejnych sposobów działania przestępców. Jak wskazano, w ostatnim czasie przybywa przypadków oszustw, w których atakujący podszywają się pod pracowników banków oraz instytucji publicznych. Celem takich działań jest wzbudzenie zaufania i nakłonienie ofiary do wykonania poleceń.

Przestępcy kontaktują się z klientami telefonicznie albo mailowo. Informują o rzekomych incydentach bezpieczeństwa, próbach wyłudzenia kredytu lub zagrożeniu dla pieniędzy zgromadzonych na koncie. Często przekonują, że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji. Aby uwiarygodnić swoją historię, przesyłają fałszywe legitymacje służbowe w wiadomościach albo pokazują je podczas rozmowy.

Jak działają przestępcy

Oszuści najczęściej przedstawiają się jako pracownicy banku, działów bezpieczeństwa albo instytucji współpracujących z bankiem. W swoich działaniach wykorzystują także narzędzia sztucznej inteligencji, dzięki którym przygotowują profesjonalnie wyglądające dokumenty. Ma to sprawić, że kontakt telefoniczny lub mailowy wyda się wiarygodny.

Jedną z najczęściej stosowanych metod pozostaje presja czasu. Przestępcy namawiają do natychmiastowego działania, na przykład do wykonania przelewu na rzekomo bezpieczne konto albo do przekazania kodu BLIK. W ten sposób próbują zdobyć dane logowania, kody autoryzacyjne lub przejąć środki zgromadzone na rachunku.

Bank Pekao ostrzega klientów

W komunikacie wyraźnie zaznaczono, że Bank Pekao S.A. nie wysyła klientom zdjęć ani skanów legitymacji swoich pracowników. Podkreślono również, że NBP nie prowadzi kont dla osób fizycznych. Bank przypomniał też, że żadna instytucja finansowa nie prosi klienta o przekazanie kodu BLIK ani o wykonanie pilnego przelewu w celu zabezpieczenia pieniędzy. Takie żądania zawsze powinny budzić podejrzenia.

Aby nie paść ofiarą oszustwa, nie należy przekazywać danych logowania, kodów BLIK ani danych kart na prośbę rozmówcy. Nie powinno się też instalować żadnych aplikacji na jego żądanie ani działać pod wpływem lęku i pośpiechu. W razie wątpliwości trzeba przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem. Gdy pojawi się podejrzenie oszustwa, eksperci zalecają natychmiast zastrzec karty, zablokować dostęp do bankowości elektronicznej, skontaktować się z infolinią, zgłosić sprawę policji lub prokuraturze i poinformować o incydencie bank.

