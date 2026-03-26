Renta poszła w górę bez wniosku. Tyle wynosi po marcowej waloryzacji

Od marca 2026 r. osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymują wyższe świadczenia. Podwyżka została wprowadzona po waloryzacji i objęła wypłaty realizowane przez ZUS. Zmiana nastąpiła automatycznie, dlatego nie było potrzeby składania dodatkowych wniosków.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych została przeprowadzona z urzędu. Nowe kwoty po przeliczeniu przez ZUS trafiają do rencistów zgodnie z marcowym harmonogramem wypłat. Oznacza to, że osoby uprawnione dostają już świadczenia po podwyżce bez podejmowania dodatkowych formalności.

Nowe kwoty dla rencistów

Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w 2025 r. wynosiła 1 878 zł 91 gr brutto. Po marcowej waloryzacji świadczenie wzrosło do 1 970 zł 98 gr brutto. To właśnie ta kwota obowiązuje po tegorocznym przeliczeniu.

Podwyżka objęła również rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Świadczenie to stanowi 75 proc. kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po waloryzacji wynosi ono około 1 478 zł brutto.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kto dostanie więcej

Osoby pobierające świadczenie w minimalnej wysokości od marca zyskują co miesiąc kilkadziesiąt złotych więcej. W praktyce oznacza to wzrost comiesięcznych wypłat przekazywanych przez ZUS po przeprowadzeniu waloryzacji. Zmiana dotyczy świadczeń wypłacanych według nowych, przeliczonych stawek.

Warto też pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy może być wyższa niż minimalna. Zależy to od indywidualnie wyliczonego kapitału składkowego. Ostateczna wysokość świadczenia nie w każdym przypadku będzie więc taka sama, choć marcowa waloryzacja objęła wszystkie wypłaty realizowane na nowych zasadach.

