Dziecko dostało rachunek za pobyt dorosłego w DPS. Te przepisy wywołały oburzenie

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak wraz z posłankami Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedziały złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Zmiana ma sprawić, że dzieci nie będą już zobowiązywane do ponoszenia opłat za pobyt dorosłych w domach pomocy społecznej. Projekt został przygotowany przez Biuro RPD, a jego wniesienie do Sejmu zadeklarował klub PSL.

Planowana nowelizacja dotyczy art. 61 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie przepis wskazuje, że do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w pierwszej kolejności mieszkaniec domu, a następnie małżonek oraz zstępni przed wstępnymi. W praktyce oznacza to, że obowiązek taki może zostać skierowany także do osób małoletnich.

Opłaty za pobyt w DPS mają przestać obciążać dzieci

Monika Horna-Cieślak oceniła, że obecna sytuacja jest kuriozalna. Jak podkreśliła, młody człowiek powinien zajmować się nauką, poznawaniem świata i rówieśników, a nie otrzymywać wezwania do zapłaty za pobyt dorosłej osoby w DPS, której może nawet nie znać i z którą nie łączą go żadne relacje poza więzami krwi.

Rzeczniczka wskazała między innymi na przypadek ośmioletniej Wiktorii, nagłośniony przez TVN24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ma co miesiąc domagać się od dziewczynki blisko 2 tys. zł za pobyt w DPS jej dziadka, którego nigdy nie poznała. Biuro RPD wie o kilkunastu podobnych sprawach, a zdaniem rzeczniczki to, czy osoby małoletnie są zobowiązywane do takich opłat, zależy dziś od praktyki konkretnego domu pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt w DPS nie mogą zależeć od urzędniczej decyzji

RPD podkreśla, że prawo powinno być w tej kwestii jednoznaczne. Jak zaznaczyła Monika Horna-Cieślak, nie może być tak, że o obciążaniu dzieci decyduje praktyka placówki lub decyzja urzędników. W ocenie rzeczniczki przepisy powinny wprost wskazywać, że żadne dziecko nie może być zobowiązane do płacenia za pobyt dorosłego w domu pomocy społecznej.

Zdaniem Hornej-Cieślak obecne regulacje nie powinny w ogóle funkcjonować w polskim porządku prawnym, ponieważ nierówno traktują młode osoby i stawiają je w sytuacji porównywalnej do dorosłych, choć położenie dzieci jest całkowicie inne. Dlatego Biuro RPD przygotowało projekt zmian, który został przekazany podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą.

Opłaty za pobyt w DPS. PSL zapowiada złożenie projektu w Sejmie

Posłanki PSL zapowiedziały, że projekt trafi do laski marszałkowskiej. Jolanta Zięba-Gzik podkreśliła, że każde dziecko w Polsce powinno mieć bezpieczne dzieciństwo, a z pewnością dzieciństwo bez długów. Zaznaczyła też, że proponowana zmiana dotyczy tylko jednego zdania w ustawie, ale ma kluczowe znaczenie dla przyszłości najmłodszych.

Agnieszka Kłopotek oceniła obecne przepisy jako kuriozalne. Przypomniała, że ustawa o pomocy społecznej obowiązuje od 20 lat i najwyższy czas zmienić te jej fragmenty, które są niedobre. Według posłanki art. 61 powinien zostać poprawiony jak najszybciej.

