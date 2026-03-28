To najwyższa emerytura rolnicza w Polsce. Jest czego zazdrościć?

Z danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), które przytacza „Fakt” wynika, że najwyższa emerytura rolnicza w Polsce wynosi 4772,11 zł brutto. Świadczenie w takiej wysokości trafia do rolnika, który przez ponad 41 lat regularnie opłacał składki w systemie KRUS.

Najwyższa emerytura rolnicza nie zachwyca

Tymczasem najwyższa emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to blisko 51 500 zł brutto. Tak znacząco rozbieżności wynikają przede wszystkim z odmiennych zasad finansowania i naliczania świadczeń. KRUS opiera się na znacznie niższych składkach niż powszechny system emerytalny, co przekłada się na niższe świadczenia, nawet w przypadku osób z bardzo długim stażem pracy w rolnictwie.

Dziennik przypomina, że aby otrzymywać emeryturę rolniczą z KRUS, należy spełnić następujące warunki:

osiągnięcie wieku emerytalnego — 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

co najmniej 25 lat opłacania składek rolniczych,

prowadzenie lub współprowadzenie gospodarstwa rolnego w wymaganym okresie.

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku znaczenie mają również okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz praca w gospodarstwie po ukończeniu 16. roku życia przed 1983 rokiem. Wyjątkowo do stażu można wliczyć służbę wojskową sprzed 1999 roku, o ile dana osoba nie pobiera świadczenia z ZUS.

System KRUS gwarantuje, że emerytura rolnicza nie będzie niższa niż najniższa emerytura pracownicza z ZUS. Jeśli wyliczone świadczenie okazuje się mniejsze, zostaje automatycznie podniesione do poziomu minimalnego. Świadczenia podlegają corocznej waloryzacji, podobnie jak w ZUS. Dzięki temu ich wartość rośnie wraz ze zmianami inflacji i przeciętnych wynagrodzeń.

Najniższa emerytura rolnicza z KRUS wynosi obecnie 1 978,49 zł brutto.

