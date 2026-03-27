Kolejny milioner w Polsce. Padła „szóstka” w Lotto Plus

Czwartkowe losowanie Lotto (26.03) znów powiększyło listę milionerów. Co prawda w Lotto „szóstki” nie odnotowano, ale padła ona w Lotto Plus. To najwyższa wygrana w tej grze, warta okrągły milion złotych. A na deser – aż dwie „piątki” w Mini Lotto – każda warta ponad 200 tys. zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Po spektakularnej wtorkowej wygranej, w czwartek 26 marca „szóstka” w Lotto nie padła. Tradycyjnie wylosowano sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”:

Dodatkowe wygrane:

39 „piątek” – każda po 6733,30 zł

2285 „czwórek” – każda po 210,60 zł

45 602 „trójki” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus z „szóstką”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus znów sypnęło milionem. Padła „szóstka” i okrągły milion złotych ma nowego właściciela.

Dodatkowe wygrane:

42 „piątki” – każda po 3500 zł

1888 „czwórek” – każda po 100 zł

36 267 „trójek” – każda po 10 zł

W Mini Lotto aż dwie „piątki”

Gracze Mini Lotto również mieli sporo szczęścia. Padły aż dwie główne wygrane, a każda „piątka” była warta 222 822,80 zł.

Dodatkowe wygrane:

211 „czwórek” – każda po 844,90 zł

7996 „trójek” – każda po 33,50 zł

Wyniki Lotto – 26.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7331, które odbyło się 26 marca 2026 roku, to:

10, 12, 16, 27, 36, 40

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 28 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 26.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7331 z 26 marca 2026 roku to:

15, 17, 19, 33, 44, 49

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 28 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 26.03.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7269, które odbyło się 26 marca 2026 roku, to:

12, 17, 29, 30, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Wtorkowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł ląduje bowiem w pierwszej piątce. Tak teraz wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

