Nawet 5 lat pracy może dać drugą emeryturę. Wielu emerytów wciąż tego nie sprawdziło

Wielu Polaków pracowało przez część życia zawodowego za granicą. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość pobierania świadczeń emerytalnych z więcej niż jednego kraju. Oznacza to, że osoba, która spełni warunki wymagane w Polsce i w innym państwie, może otrzymywać jednocześnie dwa świadczenia. Kluczowe znaczenie mają jednak zarówno wymagany staż pracy, jak i osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego.

Nie zawsze samo łączenie okresów pracy wystarczy do uzyskania dwóch emerytur. Sumowanie okresów składkowych przepracowanych w różnych państwach może pomóc w uzyskaniu prawa do polskiego świadczenia, jeśli komuś brakuje wymaganego stażu. W Polsce minimalny staż wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, przy czym okres nieskładkowy może stanowić jedną trzecią okresu składkowego.

Niemiecka emerytura a staż pracy i prawo do drugiego świadczenia

Przykład pokazuje, że mężczyzna, który pracował 22 lata w Polsce i 3 lata w Niemczech, może uzyskać prawo do polskiej emerytury. Nie oznacza to jednak automatycznie prawa do pobierania świadczenia także z Niemiec. Aby otrzymać niemiecką emeryturę, trzeba bowiem przepracować tam co najmniej 5 lat. To minimalny ustawowy okres ubezpieczenia emerytalnego wymagany w tym kraju.

W Niemczech nie ma minimalnej emerytury, a wysokość świadczenia zależy od zarobków i odprowadzanych składek. Przy średnich dochodach emerytura może wynosić około 200 euro miesięcznie, co przy obecnym kursie daje około 850 zł. Im wyższe były zarobki, tym wyższe może być późniejsze świadczenie.

Niemiecka emerytura a wiek emerytalny i złożenie wniosku

Warunkiem uzyskania polskiej emerytury jest osiągnięcie wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. W Niemczech trwa natomiast proces podnoszenia wieku emerytalnego do 67 lat, a obecnie wynosi on 65 lat i 11 miesięcy dla obu płci. Osoby chcące pobierać jednocześnie polską i niemiecką emeryturę muszą więc poczekać z uzyskaniem drugiego świadczenia do momentu spełnienia niemieckiego wymogu wieku.

Aby ubiegać się o niemiecką emeryturę, nie trzeba wyjeżdżać do Niemiec. Wniosek składa się w Polsce, a ZUS przekazuje go do państw, w których dana osoba pracowała. Każdy kraj rozpatruje taki wniosek według własnych przepisów i wydaje odrębną decyzję. W przypadku Niemiec właściwy jest Oddział ZUS w Opolu, ale dokumenty można złożyć osobiście w najbliższej placówce ZUS albo przez PUE ZUS.

Niemiecka emerytura wymaga odpowiednich dokumentów

Osoba ubiegająca się o świadczenie z Niemiec lub innego kraju UE albo EFTA musi poza zwykłym wnioskiem emerytalnym wypełnić także załącznik EMZ. Do dokumentów trzeba dołączyć również formularz E 207 PL, w którym wskazuje się wszystkie państwa, w których wykonywano pracę. Niezbędne mogą być także dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, okres studiów, służbę wojskową czy inne okresy ubezpieczenia.

W tekście poruszono również kwestię podatków. Polska zawarła umowy międzynarodowe, które mają zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu. W przypadku Niemiec obowiązuje umowa podpisana w Berlinie 14 maja 2003 r. Zgodnie z jej treścią, emerytura otrzymywana z drugiego państwa przez osobę mieszkającą w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania. Oznacza to, że osoba mieszkająca w Polsce i pobierająca jednocześnie polską oraz niemiecką emeryturę nie zapłaci podatku od świadczenia z Niemiec w Polsce.

Czytaj też:

Tuż przed emeryturą też można stracić pracę. Mało kto zna te wyjątkiCzytaj też:

Zmiana wieku emerytalnego? Ta propozycja może podzielić miliony Polaków