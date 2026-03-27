Komunikat rządu ws. ważnego świadczenia. Dobre wieści dla seniorów

W styczniu minął rok od wejścia w życie ustawy ws. przyznawania świadczenia honorowego. Zastąpiła ona funkcjonujący przez niemal 55 lat pozaustawowy mechanizm przyznawania tego dodatku. Niezmienny pozostaje kluczowy warunek, który trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie – należy ukończyć 100 lat.

Wydawać by się mogło, że z racji kryterium wiekowego, świadczenie honorowe otrzymują w Polsce nieliczni. Tak jednak nie jest, co potwierdza najnowszy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Czy wiesz, że świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje ponad 4 tysiące stulatków? Dzięki przygotowanym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisom świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat, jest już wypłacane z urzędu – czytamy w komunikacie resortu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jeszcze w 2018 roku uprawnionych do świadczenia było niespełna 2 tysiące seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tysięcy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca również uwagę, że obecna wysokość świadczenia to niemal 7 tys. zł miesięcznie (dokładnie 6938,92 zł). Za sprawą wspomnianej ustawy jest ono każdego roku waloryzowane (wcześniej przyznana raz seniorowi kwota obowiązywała do końca życia) na takich samych zasadach jak renty i emerytury.

W zdecydowanej większości przypadków ZUS przyznaje świadczenie z urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS. Wniosek muszą natomiast złożyć ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty, nie są objęci systemem ubezpieczeniowym (np. przez całe życie pracowały bez formalnego zatrudnienia), nie otrzymują świadczeń z ZUS ani KRUS. Osoby te muszą wypełnić formularz ESH i złożyć go w ZUS. Konieczne będzie przy tym dołączenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (np. odpisu aktu urodzenia). Dopiero po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów świadczenie zostanie przyznane przez ZUS.

