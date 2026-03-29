Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 29 marca?

Już za tydzień większość z nas zasiądzie przy wielkanocnym stole. To już ostatni moment za świąteczne zakupy. Będą on możliwe ponieważ 29 marca to długo wyczekiwana niedziela handlowa.
„Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) przypomina o możliwości zakupów tego dnia, szczególnie w świetle faktu, że kolejny weekend jest już świąteczny, a w dniach bezpośrednio poprzedzających Wielkanoc należy liczyć się ze zwiększonym ruchem w sklepach” – przypomina w PRCH w wydanym komunikacie
Jak wskazuje PRCH, największe natężenie ruchu w centrach handlowych przypada na godziny popołudniowe.
„Wizyta w niedzielne przedpołudnie 29 marca pozwoli uniknąć szczytu” – podpowiada PRCH.
Skąd się wzięły handlowe i niehandlowe niedziele?
Powołała je do życia ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Akt ten określa „zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy”. Wynika z niego, że w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są:
- handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
- powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem.
Przekładając literę prawa na język zrozumiały – od 2018 roku handel w niedziele i święta jest mocno ograniczony, choć ustawodawca przewidział aż 32 wyjątki, stwarzające szerokie pole do omijania przepisów. Szczególnie popularny jest wyjątek, który z zakazu zwalnia placówki handlowe „w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku” – zamieniający markety w quasi-czytelnie.
Kiedy będzie kolejna niedziela handlowa?
Obowiązujące przepisy wskazują, że niedzielne ograniczenia w handlu nie obowiązują w:
- kolejnych trzech niedzielach poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia,
- niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
Na kolejną niedzielę handlową w 2026 roku poczekamy zatem do końca kwietnia, a dokładnie 26 kwietnia. To wówczas będziemy mogli zrobić niedzielne zakupu bez ograniczeń i zaopatrzyć się na majówkę.
Kalendarz niedziel handlowych 2026
W 2026 roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych wygląda następująco:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
To właśnie w te dni w 2026 roku handel może odbywać się bez ustawowych ograniczeń.
