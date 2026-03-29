Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 29 marca?

Już za tydzień większość z nas zasiądzie przy wielkanocnym stole. To już ostatni moment za świąteczne zakupy. Będą on możliwe ponieważ 29 marca to długo wyczekiwana niedziela handlowa.

„Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) przypomina o możliwości zakupów tego dnia, szczególnie w świetle faktu, że kolejny weekend jest już świąteczny, a w dniach bezpośrednio poprzedzających Wielkanoc należy liczyć się ze zwiększonym ruchem w sklepach” – przypomina w PRCH w wydanym komunikacie

Jak wskazuje PRCH, największe natężenie ruchu w centrach handlowych przypada na godziny popołudniowe.

„Wizyta w niedzielne przedpołudnie 29 marca pozwoli uniknąć szczytu” – podpowiada PRCH.

Skąd się wzięły handlowe i niehandlowe niedziele?

Powołała je do życia ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Akt ten określa „zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy”. Wynika z niego, że w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem.

Przekładając literę prawa na język zrozumiały – od 2018 roku handel w niedziele i święta jest mocno ograniczony, choć ustawodawca przewidział aż 32 wyjątki, stwarzające szerokie pole do omijania przepisów. Szczególnie popularny jest wyjątek, który z zakazu zwalnia placówki handlowe „w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku” – zamieniający markety w quasi-czytelnie.

Kiedy będzie kolejna niedziela handlowa?

Obowiązujące przepisy wskazują, że niedzielne ograniczenia w handlu nie obowiązują w:

kolejnych trzech niedzielach poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Na kolejną niedzielę handlową w 2026 roku poczekamy zatem do końca kwietnia, a dokładnie 26 kwietnia. To wówczas będziemy mogli zrobić niedzielne zakupu bez ograniczeń i zaopatrzyć się na majówkę.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

W 2026 roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych wygląda następująco:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w te dni w 2026 roku handel może odbywać się bez ustawowych ograniczeń.

