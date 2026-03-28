Wyniki losowania Eurojackpot. Polak rozbił bank! Mamy nowego milionera

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek 27 marca, szczęśliwe okazały się następujące liczby: 21, 23, 25, 38, 40 oraz 7 i 11.

Losowanie Eurojackpot z 27 marca. Liczby, wyniki i wygrane

Najwyższą wygraną w Polsce była wygrana drugiego stopnia, co oznacza, że jeden gracz wzbogacił się o blisko 2,4 mln zł. Inna osoba skreśliła liczby, które pozwoliły jej cieszyć się wygraną trzeciego stopnia w wysokości ponad 350 tys. zł.

O dużym szczęściu mogą też mówić gracze spoza granic Polski. Trzy osoby z Niemiec i po jednej z Norwegii i Chorwacji dostaną zastrzyk gotówki po blisko 370 tys. euro (wygrana drugiego stopnia), a kolejnych 15 graczy zgarnęło po 83 tys. euro (wygrana trzeciego stopnia).

Kolejne losowanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 31 marca. Kumulacja wyniesie 300 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

1 556 851,40 zł, 20 marca, lotto.pl;

2 144 311,30 zł, 17 marca, Kożuchów;

750 563,30 zł, 13 marca, lotto.pl;

589 355,50 zł, 10 marca, Knyszyn;

647 069,50 zł, 6 marca, Pleszew;

310 149,90 zł, 27 lutego, Kutno;

310 149,90 zł, 27 lutego, Augustów;

310 149,90 zł, 27 lutego, Elbląg;

2 201 331,80, 24 lutego, Warszawa;

419 695,50, 20 lutego, Otwock;

419 695,50, 20 lutego, Łódź;

362 256,20, 17 lutego, Gdynia;

362 256,20, 17 lutego, Biała Podlaska;

694 151,90, 6 lutego, Zawiercie;

559 602,40, 3 lutego, Kraków;

1 725 564,80, 23 stycznia, Bytom;

1 725 564,80, 23 stycznia, Legnica;

698 985,80, 20 stycznia, Wójcin.

Eurojackpot to gra liczbowa, która została uruchomiona w marcu 2012 r. Po ponad pięciu latach na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze biorą udział gracze z kilkunastu europejskich krajów. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20:00.

Czytaj też:

13 mln zł to tylko początek. Tak Polacy wygrywają w EurojackpotCzytaj też:

Wielka wygrana w Eurojackpot. Nowy milioner w Polsce!