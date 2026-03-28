Obniżka cen paliw opublikowana. Od tego dnia zapłacimy mniej

W Dzienniku Ustaw 28 marca 2026 r. został opublikowany pakiet CPN, który ma obniżyć akcyzę oraz podatek VAT na paliwa.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen paliw za pomocą obniżki akcyzy na paliwo oraz wprowadzenie ceny maksymalnej. Co najważniejsze, pakiet zmian wejdzie w życie już jutro, czyli realnie od 29 marca 2026 r. zapłacimy mniej tankując na stacji benzynowej.

Jak wyliczana będzie cena paliwa na stacjach benzynowych

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza maksymalną stawkę ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na wszystkich stacjach benzynowych. Jej wyliczenie bazować będzie na średniej cenie hurtowej na rynku krajowym, która będzie powiększona o akcyzę, opłatę paliwową oraz marżę w wysokości 30 groszy za 1 litr. Do tego trzeba będzie doliczyć podatek VAT, ale o zmniejszonej stawce.

Dynamicznie zmieniające się ceny paliw

Cena maksymalna będzie ogłaszana za pomocą obwieszczenia ministra energii i zacznie każdorazowo obowiązywać w dniu następnym po jego ogłoszeniu.

Zmiany wprowadzają również możliwość oferowania sprzedawcom paliw po cenie niższej od ceny maksymalnej. Pytanie, co zrobią dystrybutorzy, bo znając realia, będziemy płacili dokładnie tyle, ile wyniosą najwyższe stawki.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana pozwoli na czasowe obniżenie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia. Dotyczyć będzie jedynie benzyny oraz oleju napędowego, stosowanego w silnikach spalinowych. Powyższy mechanizm będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 r.

Zdaniem resortu finansów, obniżka akcyzy na paliwa ma kosztować budżet 700 mln złotych miesięcznie a obniżka VAT aż 900 mln złotych miesięcznie.

Ekspresowy proces legislacyjny w sprawie obniżek cen paliw

Projekty ustaw zostały przyjęte przez rząd i przekazane do Sejmu w czwartek 26 marca 2026 r. W piątek Sejm uchwalił obie ustawy i tego samego dnia poparł je Senat. Jeszcze w piątek akty te podpisał prezydent Karol Nawrocki.

Zdaniem rządu, priorytetem było jak najszybsze obniżenie cen paliw jeszcze przed Wielkanocą, zanim rozpoczną się świąteczne wyjazdy.

Czytaj też:

Tyle kierowcy zapłacą za paliwo przed Wielkanocą. Eksperci uwzględnili CPNCzytaj też:

Będzie obniżka cen paliwa. Sejm zadecydował