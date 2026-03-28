Takich cen nigdy nie było. Wojna dyskontów na promocje w niedzielę handlową

Możliwość handlu przez cały weekend włącznie z niedzielą handlową 29 marca 2026 r. wykorzystały w wojnie o klienta dyskonty i duże sklepy.

W 2026 r. kalendarz zakupowy jest dość napięty, ponieważ przewidziano w nim jedynie 8 niedziel handlowych. W pozostałe weekendy obowiązuje ustawowy zakaz handlu, co oznacza, że większość sklepów pozostaje wtedy zamknięta.

Pierwsza taka okazja w tym roku miała miejsce 25 stycznia, natomiast kolejna przypada już 29 marca 2026 r. Choć tego dnia świętujemy Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień, drzwi dyskontów, marketów i galerii handlowych będą wyjątkowo otwarte.

Dyskonty walczą o klientów w niedzielę handlową

Z okazji niedzieli handlowej najpopularniejsze dyskonty i sklepy przygotowały wyjątkowe promocje. Niektóre ceny są bardzo okazyjne. Trzeba jedynie pamiętać, że większość promocji obowiązuje w niedzielę oraz że niektóre produkty musimy nabyć w kilku sztukach, aby została naliczona promocja.

Promocje Lidla w niedzielę handlową

Masło w promocji. Przy zakupie 3 sztuk masła ekstra, koszt za 1 sztukę wyniesie tylko 0,99 zł.

Pistacje kalifornijskie. 1+1. W cenie 17,49 zł otrzymasz dwa opakowania.

Burrata. 1+1. W cenie 7,49 zł otrzymasz dwa opakowania (promocja tylko w niedzielę handlową).

Olej rzepakowy. 1+1. W cenie 6,99 zł otrzymasz dwa opakowania.

Słodycze Kinder. 2+1 za grosz. Przy zakupie 2 produktów, trzeci kosztuje tylko 1 grosz.

Piwo w puszce. 12 sztuk w cenie 6.

Produkty Parkside z rabatami od 50 do 100 złotych.

Promocje Biedronki w niedzielę handlową

Biedronka mocno stawia na handlową niedzielę. Większość promocji rozpoczyna się od 29 marca 2026 r. czyli w niedzielę handlową.

Robiąc zakupy (tylko w niedzielę) powyżej 149 złotych, otrzymujemy voucher o wartości 35 złotych (do wykorzystania tylko 30-31 marca, przy zakupach za minimum 199 złotych).

Majonez Winiary. 2 sztuki w cenie 5 zł za sztukę (tylko w niedzielę handlową).

Sok pomarańczowy Riviva. 6 sztuk w cenie 2 zł za butelkę (tylw niedzielę handlową).

Truskawki 500 gram. 55% taniej. Cena w promocji 7,99 zł (promocja zaczyna się w dniu niedzieli handlowej).

Kiełbasa biała surowa. 62% taniej. Cena w promocji 8,90 zł za kilogram (promocja zaczyna się w dniu niedzieli handlowej).

Kiełbasa biała parzona. 60% taniej. Cena w promocji 7,90 zł za kilogram (promocja zaczyna się w dniu niedzieli handlowej).

Promocje Dino w niedzielę handlową

Masło ekstra. 2+2 gratis. Przy zakupie 4 sztuk płacimy 2,99 za 1 sztukę.

Płyn zimowy do spryskiwaczy. 1+1. W cenie 17,99 zł otrzymujemy dwa opakowania po 5 litrów.

Truskawki 500 gram. Cena w promocji 9,90 zł za opakowanie.

Jajko Kinder niespodzianka. 3+3 gratis. Przy zakupie 6 sztuk, cena za sztukę wynosi 2,99 zł.

Olej Kujawski. Przy zakupie 2 sztuk, cena 1 sztuki wynosi 5,99 zł.

W artykule wskazano przykładowe oferty promocyjne. Pamiętaj, że większość promocji obowiązuje wyłącznie w niedzielę 29 marca lub do wyczerpania zapasów.

