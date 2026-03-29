Obniżki cen paliw już obowiązują. Dlaczego na zmianę cen trzeba czekać kilka dni

Już od niedzieli obowiązują przepisy, które finalnie mają obniżyć ceny paliw na stacjach benzynowych. Sprawdziliśmy ceny na wybranych stacjach benzynowych. Niestety wcale nie jest taniej. Od którego dnia można spodziewać się obniżki cen?

Od kiedy będą obowiązywały obniżone stawki na paliwo

Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że realne obniżki na stacjach pojawią się dopiero we wtorek. Choć oficjalne obwieszczenie o cenach maksymalnych zostanie opublikowane w poniedziałek, to proces zmian cen wydłuży się z przyczyn technicznych. Główną przeszkodą jest konieczność dostosowania kas fiskalnych do nowych stawek maksymalnych i zmienionych przepisów. Zgodnie z nowymi przepisami, resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenia w spawie maksymalnych cen paliw.

„ Rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa podpisane. Już od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny ” — napisał na X Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki.

Nie musiał długo czekać na ripostę, którą skierował do niego Daniel Obajtek.

„ Proszę przestać robić z ludzi idiotów, nie potrafi Pan policzyć deficytu, a teraz mydli oczy w kontekście cen paliw. Od czasu, gdy zaczęliście prace nad obniżką VAT i akcyzy, kilkukrotnie podnieśliście ceny w hurcie, w związku z tym obniżki w detalu będą niewielkie, o ile w ogóle, bo nie wiadomo, co jeszcze do wtorku przyjdzie Wam do głowy ” – napisał na X Daniel Obajtek.

Podwyżka cen w hurcie

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że koncern podniósł w sobotę 28 marca hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześcienny, a hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześcienny.

Paliwo nadal drogie. Klienci nie kryją rozczarowania

„Cały tydzień trąbią w radiu i telewizji, że rząd się sprężył, że Sejm i Senat pracowały po nocach, że prezydent Nawrocki podpisał wszystko w ekspresowym tempie… Mamy niedzielę i to handlową, przepisy obowiązują, a ja stoję pod dystrybutorem i co widzę? Benzyna 98 za ponad 9 złotych. Kiedy będzie taniej?!” – nie kryje oburzenia pan Jan z Warszawy.

Wysokie ceny utrzymują się nie tylko w Warszawie, również w innych częściach Polski nadal jest drogo.

Obniżka cen paliw opublikowana. Od tego dnia zapłacimy mniejCzytaj też:

Jest decyzja prezydenta ws. cen paliw. “Sky is not the limit”trybutor