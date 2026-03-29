Ceny warzyw biją rekordy. Tych warzyw Polacy nie kupią bo są za drogie

Drożeją owoce i warzywa, zarówno krajowe, jak i importowane. Pomidory malinowe kosztują nawet 27 złotych za kilogram, czyli około 26% więcej niż rok temu. Truskawki sprowadzone z Grecji kosztują 11 złotych. Kalafior aktualnie kosztuje 17 złotych za sztukę. Tak wysokich cen warzyw dawno nie było.

Warzywa krajowe są bardzo drogie

Warzywa krajowe, hodowane pod osłonami są bardzo drogie jak na tę porę roku. Ceny mogą spaść dopiero po świętach wielkanocnych.

Ceny ogórków szklarniowych są stabilne i kosztują 8-9 złotych za kilogram. Ogórki gruntowe lekko potaniały i kosztują od 16 do 18 złotych za kilogram. Powoli rośnie podaż krajowej rzodkiewki, botwinki i szczypiorku. Kilkuprocentowy wzrost cen dotyczy również krajowej marchewki i cebuli.

Z wyliczeń wynika, że cały koszyk warzyw krajowych jest mniej więcej o 6 procent droższy niż przed rokiem.

Warzywa importowane droższe nawet o 30 procent

Pomidory importowane z Hiszpanii i Turcji kosztują od 16 do 22 złotych za kilogram. Importowane truskawki kosztują obecnie 11 złotych. Ich cena spadnie, dopiero gdy pojawią się polskie owoce. Polscy plantatorzy zapowiadają pierwsze dostawy polskich truskawek dopiero po majówce.

Koszyk importowanych owoców zdrożał średnio o około 15%. Największy wzrost cen odnotowały winogrona (46%) oraz borówki (40%). Nieznacznie potaniały tylko cytrusy.

Cena ziemniaków spadły. Polscy rolnicy niezadowoleni

Rolnicy hodujący w Polsce ziemniaki mówią o najgorszym sezonie. Kilogram ziemniaków potaniał, głównie z powodu importu z Egiptu. Polski ziemniak potrafi kosztować nawet 4 złote za kilogram, a egipski zaledwie 2 złote. Na rynku pojawiły się również ziemniaki importowane z Grecji. Ich cena na razie jest jeszcze wysoka (4-5 złotych), ale gdy tylko pojawią się polskie młode ziemniaki, z pewnością kupimy je taniej. Cena polskiego ziemniaka powinna wynieść około 4 zł za kilogram i dość szybko powinna spadać.

