Działki ROD już w cenie mieszkań. Wcale nie w Warszawie

„Najlepszym wiosennym lekarstwem jest działka; Działka nam zdrowie wprowadza do ciałka; Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki; Znikają bronchity, katary i sapki” – pisał Ludwik Jerzy Kern. Ogrodki działkowe mają prawie milion zagospodarowanych działek, z których korzystają całe rodziny.

Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć oferty sprzedaży działek ROD za ponad 250 tys. złotych. Są zwykle działki z tzw. całorocznymi domkami. Najwyższą wycenę – 385 tys. zł ma obecnie działka zlokalizowana na poznańskim Chartowie – informuje Bankier.pl. Najdroższe oferty dotyczą ogródków zlokalizowanych nie w Warszawie, ale w Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku.

Skąd się wzięły w Polsce ogródki działkowe?

Jak informuje portal Culture.pl, pierwszy zespół ogrodów działkowych powstał w Grudziądzu w 1899 roku. Nazywa się „Kąpiele słoneczne” i istnieje do dziś. Prace na świeżym powietrzu miały chronić robotników przed gruźlicą i alkoholizmem. W 1922 roku wprowadzono w Polsce urlopy wypoczynkowe, co bardzo pomogło w rozwoju ogródków działkowych.

W czasach kryzysu lat trzydziestych Ministerstwo Opieki Społecznej prowadziło kampanie nadawania działek pod uprawy bezrobotnym. A kiedy w 1926 roku powstało w Warszawie Towarzystwo Ogródków Rodzinnych, dziennikarz „Gazety Warszawskiej Porannej” pisał: „Średnio zarabiający człowiek może mieć swoje warzywa, swoje kwiatki, swoja altankę, swój wypoczynek, swój własnyPark Skaryszewski, swoje własne Łazienki. Zapisujmy się do „Towarzystwa Ogródków Rodzinnych” masowo. Nowemu Towarzystwu szczęść Boże."

W gospodarce niedoboru działki były najpewniejszym źródłem warzyw i owoców dla Polaków, a w czasie pandemii – legalnym miejscem, w którym można było bezkarnie przebywać na świeżym powietrzu. To dzieki temu, że w 2005 roku „pracownicze” ogrody przekształcono na „rodzinne”. I się zaczęło.

Ile kosztuje działka ROD w 2026 roku?

Od 5 tys. zł w Lublinie do 30 tys. zł w Warszawie – tyle co najmniej trzeba przeznaczyć, by kupić prawa do rodzinnego ogródka działkowego (ROD) w największych polskich miastach – wynika z analizy portalu Bankier.pl.

W pięciu miastach wojewódzkich można znaleźć pojedyncze oferty dotyczące odstąpienia prawa do ogródka działkowego za mniej niż 10 tys. zł: w Opolu, Lublinie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Najczęściej ceny najtańszych działek, zwykle 3-arowych, zaczynają się od kwot przekraczających 20 tys. zł – tak jest w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Toruniu i Szczecinie.

Jednak działka w dużym mieście, dobrej lokalizacji i dobrym stanie, wymaga wyłożenia od kilkudziesięciu do ponad 100 tys. zł. Najwyższe ceny notowane są w Warszawie, gdzie najtańsze działki kosztują 30 tys. zł.

