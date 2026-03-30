Polacy robią świąteczne zakupy na ostatnią chwilę? „Starają się przejąć kontrolę”

Z raportu Grupy Blix i UCE RESEARCH„Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2026” wynika, że w tym roku najwięcej z nas zaplanowało świąteczne zakupy spożywcze na tydzień przed Wielkanocą (29,6 proc., przed rokiem – 29,1 proc.). Twórcy raportu wskazują, że jest to moment, w którym sieci handlowe uruchamiają najmocniejsze akcje promocyjne i szeroko komunikują swoje oferty.

– Wtedy konsumenci najczęściej realizują większe, kompleksowe zakupy, bo mają już rozeznanie w promocjach i dostępności produktów. Niewielka zmiana rdr. pokazuje raczej stabilność nawyków zakupowych Polaków niż wyraźną zmianę w ich podejściu – podkreśla Mateusz Dąbrowski, współautor raportu z Grupy Blix.

Świąteczne zakupy z dużym wyprzedzeniem? Decydują się nieliczni

Na kilka dni przed Wielkanocą planuje zakupy 27 proc. konsumentów (w 2025 roku – 21,2%). Niewiele mniej, bo 25,1 proc. osób twierdzi, że zajmuje się tą kwestią na dwa tygodnie przed świętami, a 12,6 proc. na początku marca.

– Wzrosty w okresach poprzedzających same święta wskazują na to, że Polacy coraz częściej dzielą zakupy na fazy. Produkty trwałe kupują z dużym wyprzedzeniem, np. dwa tygodnie wcześniej. Natomiast artykuły świeże dokupują w ostatnich dniach przed Wielkanocą. Dodatkowo konsumenci, nauczeni doświadczeniem wysokich cen i tłumów z poprzednich lat, starają się przejąć kontrolę nad procesem zakupowym. Unikają kumulacji wszystkich wydatków w jednym momencie. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ ruchomej daty świąt – analizuje Mateusz Dąbrowski.

Zaledwie 3 proc. Polaków nie wie jeszcze, kiedy zrobi zakupy, a dla 2,2 proc. nie ma to znaczenia. Świątecznych zakupów nie zamierza robić zaledwie 0,5 proc.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że większość Polaków planuje w tym roku świąteczne wydatki w przedziale 101-500 zł (36,4 proc.). Niewiele mniej, bo 29,1 proc. ankietowanych wyda od 501 do 1000 zł, a co dziesiąty (11 proc.) powyżej 1000 zł. Zaledwie 6,1 proc. respondentów twierdzi, że ich tegoroczne wydatki świąteczne nie przekroczą 100 zł. Blisko 5,5 proc. badanych nie obchodzi Wielkanocy, a 12 proc. nie jest jeszcze w stanie sprecyzować, ile wyda w tym roku na przygotowanie świąt.

Raport Grupy Blix i UCE RESEARCH pt. „Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2026” został oparty na specjalnym badaniu opinii aktywnych konsumentów, przeprowadzonym metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na próbie 1089 osób w wieku 18-75 lat. Badanie prowadzono w pierwszym oraz drugim tygodniu marca br.

Czytaj też:

