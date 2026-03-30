Spadek hurtowych cen paliw w Orlenie. Po podwyżce

W sobotę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia dotyczące obniżenia stawek podatku VAT oraz akcyzy na paliwa. Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać od wtorku, 31 marca, do 30 kwietnia, natomiast obniżona akcyza obowiązuje od poniedziałku, 30 marca, do 15 kwietnia.

W niedzielę, weszły w życie regulacje z rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Wprowadzono mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw. Także w niedzielę weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, umożliwiająca czasowe – do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Będzie to dotyczyło tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.

Trzecim elementem pakietu zmian jest mechanizm cen maksymalnych w handlu detalicznym. Stacje paliw, które będą oferować swoje paliwa drożej, narażają się na nawet 1 mln zł kary od Krajowej Administracji Skarbowej.

Orlen podnosi i obniża ceny hurtowe

W piątek i w sobotę Orlen podniósł ceny hurtowe. 28 marca hurtowa cena oleju napędowego Ekodiesel wzrosła o 171 zł za m3, a hurtowa cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za m3.

Do tych podwyżek odniósł się minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że mimo wzrostów ceny hurtowe są nadal niższe niż tydzień wcześniej – o ponad 200 zł. Podkreślił też, że sytuacja na rynku krajowym jest ściśle powiązana z rynkami światowymi. Jak zaznaczył, około 40 proc. diesla w Polsce pochodzi z importu.

W poniedziałek ceny hurtowe paliw w Orlenie poszły w dół. Koncern obniżył benzynę bezołowiową Eurosuper 95 o 290 zł za m3, a olej napędowy Ekodiesel o 280 zł za m3 – wynika z danych publikowanych przez spółkę.

Podwyżki, a następnie obniżki cen są efektem kombinacji czynników rynkowych, politycznych oraz strategii cenowej koncernu. Orlen tłumaczy swoje decyzje koniecznością dostosowywania cenników do dynamicznych zmian na światowych rynkach paliw. W okresach, gdy rząd wprowadzał obniżki podatków na paliwa (np. w 2022 i 2023 roku), Orlen często wcześniej podnosił ceny hurtowe, aby – jak tłumaczono – uniknąć "szoku cenowego" i utrzymać płynność dostaw, a po wejściu w życie nowych stawek, dostosowywał ceny do nowych, niższych poziomów.

Nowy hurtowy cennik Orlenu

Według cennika hurtowego Orlenu w poniedziałek benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5424 zł za m3 – o 290 zł mniej niż w sobotę, gdy było to 5 714 zł za m3, a olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6761 zł za m3, czyli o 280 zł mniej niż w sobotę, gdy było to 7041 zł za m3.

W poniedziałek około południa w Monitorze Polskim powinno zostać opublikowane pierwsze obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnej ceny paliw – poinformował wiceminister energii Wojciech Wrochna. Cena maksymalna ma obowiązywać od wtorku, 31 marca. Będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Kierowcy zobaczą nowe ceny paliw na stacjach najwcześniej we wtorek, 31 marca – powodem są kwestie techniczne, jak dostosowanie kas fiskalnych do nowych przepisów. Ma być taniej około 1,20 na litrze.

Czytaj też:

Obniżki cen paliw już obowiązują. Dlaczego na zmianę cen trzeba czekać kilka dni