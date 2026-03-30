Abonament RTV 2026 przejdzie rewolucję. Zmiany odczuje wielu Polaków

W 2026 roku abonament radiowo-telewizyjny ma zostać objęty dużymi zmianami. Jak zapowiedziano, reforma nie ma dotyczyć przede wszystkim samych stawek, lecz sposobu poboru opłaty. Ministerstwo Finansów planuje powiązanie abonamentu z rocznym rozliczeniem podatku PIT. Taki model ma uprościć system i zwiększyć skuteczność ściągania należności, która obecnie pozostaje niższa niż 40 proc.

W 2025 roku obowiązują stawki 8,70 zł miesięcznie za radio oraz 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizor z radiem. Zgodnie z opisanymi planami w 2026 roku nie będzie już potrzeby osobnego opłacania abonamentu w placówkach Poczty Polskiej. Zmiana ma polegać na włączeniu tej opłaty do systemu PIT.

Abonament RTV 2026 – kto musi płacić, a kto może skorzystać ze zwolnienia

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy osoby, która posiada odbiornik telewizyjny lub radiowy, jest zarejestrowanym użytkownikiem w systemie Poczty Polskiej i nie korzysta z ustawowego zwolnienia. Samo posiadanie odbiornika oznacza konieczność uiszczania opłaty, nawet jeśli urządzenie nie jest używane, nie jest podłączone do anteny albo służy wyłącznie do oglądania treści z internetu.

Jednocześnie lista osób zwolnionych z abonamentu pozostaje szeroka. W 2026 roku mają ją obejmować seniorzy po 75. roku życia, osoby z I grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy, osoby niesłyszące i niewidome, emeryci po 60. roku życia z emeryturą nieprzekraczającą połowy przeciętnego wynagrodzenia, osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

Abonament RTV 2026 – jak uzyskać zwolnienie i jakie grożą kary

Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w placówce Poczty Polskiej i przedstawić dokument potwierdzający prawo do ulgi, na przykład legitymację emeryta, orzeczenie o niepełnosprawności albo decyzję o przyznaniu świadczenia. W tekście zaznaczono, że zwolnienie nie działa automatycznie, z wyjątkiem seniorów 75+. Ma ono obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów.

Nieuregulowanie opłat może oznaczać konsekwencje finansowe. Kontrole prowadzi Poczta Polska, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakładana jest kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. Obecnie to 819 zł za telewizor. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który ma możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

PIT, rejestracja odbiornika i zasady dotyczące internetu

Najważniejsza planowana zmiana zakłada, że opłata RTV będzie automatycznie doliczana do podatku dochodowego. Osoby uprawnione do zwolnienia mają zachować swoje prawa, a dodatkowo nie będzie już konieczności osobnej rejestracji odbiornika. Według założeń taki model ma ograniczyć unikanie opłat i uporządkować finansowanie mediów publicznych.

W tekście wyjaśniono również, że abonament RTV nie obejmuje smartfonów, laptopów ani tabletów, nawet jeśli można na nich oglądać telewizję przez internet. Obowiązek dotyczy wyłącznie urządzeń zdolnych do odbioru tradycyjnego sygnału telewizyjnego lub radiowego. Korzystanie z platform takich jak Netflix, HBO Max, YouTube czy Player.pl nie zwalnia z opłaty, jeśli w domu znajduje się tradycyjny telewizor. Jeśli jednak ktoś korzysta wyłącznie z internetu na komputerze lub smartfonie i nie ma odbiornika z tunerem, nie musi płacić abonamentu.

