Tyle dni wolnych czeka pracowników w 2026 i 2027 roku. Kalendarz daje kilka ważnych okazji

W 2026 i 2027 roku liczba ustawowo wolnych dni od pracy wyniesie po 14. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te daty automatycznie przełożą się na dłuższy odpoczynek. Część świąt przypada bowiem w weekendy, dlatego ich układ w kalendarzu ma duże znaczenie dla pracowników planujących wolne.

Od 2025 roku do listy świąt wolnych od pracy została dopisana Wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. To właśnie ta zmiana sprawiła, że liczba dni ustawowo wolnych wzrosła do 14 rocznie. W praktyce oznacza to więcej dat, które trzeba uwzględnić przy planowaniu urlopu i czasu pracy.

Dni wolne od pracy w 2026 roku. Nie wszystkie wydłużą wypoczynek

W 2026 roku spośród 14 dni ustawowo wolnych tylko osiem przypada w dni robocze. Nie w każdym przypadku oznacza to jednak stratę dla pracowników. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca musi udzielić dodatkowego dnia wolnego.

W 2026 roku taka sytuacja dotyczy dwóch dat. Chodzi o 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, oraz 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia. Dodatkowo każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Dni wolne od pracy w 2026 roku. Pełna lista świąt

Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku obejmuje: 1 stycznia — Nowy Rok, 6 stycznia — Święto Trzech Króli, 5 kwietnia — Wielkanoc, 6 kwietnia — Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja — Święto Pracy, 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja, 24 maja — Zielone Świątki oraz 4 czerwca — Boże Ciało.

Na liście znajdują się także: 15 sierpnia — Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada — Wszystkich Świętych, 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia — Wigilia, 25 grudnia — pierwszy dzień Bożego Narodzenia i 26 grudnia — drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dni wolne od pracy w 2027 roku. Kalendarz też daje dodatkowe wolne

Również w 2027 roku ustawowo wolnych będzie 14 dni. Tak jak rok wcześniej, sześć z nich przypadnie w weekendy. Układ kalendarza okaże się jednak w części przypadków korzystniejszy, ponieważ niektóre święta wypadną w takie dni, że łatwiej będzie zaplanować dłuższy odpoczynek.

Przykładem jest 3 maja, które w 2027 roku przypada w poniedziałek, co daje możliwość długiego weekendu. W tym roku także pojawią się święta wypadające w sobotę. Będą to 1 maja, czyli Święto Pracy, oraz 25 grudnia, czyli pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Za te dni pracownikom również przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Dni wolne od pracy w 2027 roku. Pełna lista dat

Lista świąt wolnych od pracy w 2027 roku obejmuje: 1 stycznia — Nowy Rok, 6 stycznia — Trzech Króli, 28 marca — Wielkanoc, 29 marca — Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja — Święto Pracy, 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja, 16 maja — Zielone Świątki oraz 27 maja — Boże Ciało.

Dalej w kalendarzu znalazły się: 15 sierpnia — Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada — Wszystkich Świętych, 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia — Wigilia, 25 grudnia — pierwszy dzień Bożego Narodzenia i 26 grudnia — drugi dzień Bożego Narodzenia. Podobnie jak w poprzednich latach, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża czas pracy o 8 godzin.

