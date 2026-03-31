60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, ale w zamian za likwidację socialu
Udostępnijdodaj Skomentuj

Dodano: 
Seniorzy z dziećmi Źródło: Pexels / Mikhail Nilov
Czy ta propozycja uratuje budżet państwa? Obiecane podwojenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł w zamian za likwidację świadczeń socjalnych oraz dodatkowych emerytur. Opłaca się?

Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to jeden ze „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” Koalicji Obywatelskiej. Mimo zapowiedzi z 2023 roku, zmiana ta nie została zrealizowana ani w 2024, ani w 2025 roku. Przy rozliczeniu PIT za 2025 rok wciąż Polaków obowiązuje próg 30 tys. zł.

Przeszkodą są pieniądze, a raczej ich brak w budżecie, także na 2026 rok. Rząd wskazuje na zbyt wysoki koszt tej obietnicy – około 52,5 mld zł. Ale jest nadzieja.

Wyższa wolna kwota od podatku w zamian za social

Sejm, a konkretnie Komisja ds. Petycji zajmuje się propozycją, która zakłada rewolucyjne podejście do kwoty wolnej od podatku. Zdaniem autrów projektu, Polacy mogliby się cieszyć kwotą wolną od podatku w wysokości 60 tys. zł, gdyby jednocześnie zlikwidować dodatkowe emerytury (trzynastkę i czternastkę) oraz świadczenie wychowawcze 800+ i zapewne program "Aktywny Rodzic" oraz "Dobry Start".

Jeśli Komisja zaopiniuje petycję pozytywnie, posłowie zajmą się jej dalszym procedowaniem.

W lipcu 2025 roku minister finasów Andrzej Domański zapowiedział, że obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku zostanie przez rząd zrealizowana. Zapewnił, że w Ministerstwie Finansów trwają prace, żeby stało się tak w 2027 roku, czyli w roku wyborów parlamentarnych. Rząd rozważa również podnoszenie kwoty wolnej stopniowo, np. o 10 tys. zł rocznie.

Ile programy socjalne rocznie kosztują Polaków?

Warto przypomnieć, że trzynaste i czternaste emerytury zostały wprowadzone, by złagodzić skutki wysokiej inflacji dla seniorów, zwłaszcza tych otrzymujących najniższe świadczenia emerytalne. Program Rodzina 500 plus, a następnie 800 plus, miał na celu zwiększenie liczby urodzeń, co się nie spełniło. „Aktywny Rodzic” ma pomagać rodzicom małych dzieci w powrocie na rynek pracy, a „Dobry Start” to szkolna wyprawka. Ile dokładnie kosztują te programy?

W budżecie na 2026 rok na świadczenie wychowawcze 800+ przewidziano aż 61,7 mld zł. Wiadomo, że trzynastki i czternastki dla emerytów i rencistów pochłoną 31,8 mld zł. Program „Aktywny Rodzic”, czyli „babciowe” będzie kosztował około 6 mld zł, a program „Dobry Start” – 1,4 mld zł. Suma tych wydatków to około 101 mld zł.

Budżet państwa na 2026 rok zakłada dochody na poziomie 647,2 mld zł, ale wydatki to aż 918,9 mld zł. W publicznej kasie zabranie 271,7 mld zł. Eksperci radzą uciąć wydatki socjalne, które nie stymulują wzrostu gospodarczego, lub choćby je ograniczyć wprowadzająć kryterium dochodowe.

W lipcu 2024 roku Rada Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Wśród zaleceń znajduje się informacja, że Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt do 2028 roku.

