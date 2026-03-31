Wakacje z nowym wyjątkiem. Zwrot pieniędzy za wycieczkę

Decyzja Rady przychodzi w samą porę. Wojna na Bliskim Wschodzie z dnia na dzień doprowadziła do poważnych zakłóceń w turystyce, w tym do masowego odwoływania lotów i wycieczek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało o unikanie podróży w ten rejon świata, który jest od lat atrakcyjny dla wielu Polaków.

Blisko 80 proc. lotów na i z Bliskiego Wschodu nagle zostało odwołanych, a wielu turystów utknęło na lotniskach, m.in. w Abu Zabi i Dubaju. Loty do Egiptu (np. Hurghada, Sharm el-Sheikh) w większości realizowane były bez zmian, jednak sytuacja nie była oczywista.

Kiedy wycieczka zostaje odwołana z powodu nadzwyczajnych okoliczności jakimi są działania wojenne, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki, pełnego zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni, lub zmiany terminu lub miejsca wycieczki.

Nowa definicja imprezy turystycznej

Rada Unii Europejskiej uaktualniła przepisy z 2015 roku, dotyczące wyjazdów zorganizowanych i wprowadziła przejrzystą definicję „imprezy turystycznej” jako takiej, gdzie organizator łączy różne usługi podróżne lub turystyczne, w tym przeloty, transfery, pobyt czy wycieczki organizowane w trakcie pobytu.

Definicja obejmuje zarówno pakiety wykupywane przez internet, jak i nabywane stacjonarnie, m.in. za pośrednictwem biur podróży.

Po doprecyzowaniu przepisów już wiadomo, że do imprez turystycznych nie zalicza się tzw. powiązanych usług turystycznych, czyli zakupu biletu lotniczego na stronie linii lotniczych, a potem zarezerwowanie przez tę samą stronę hotelu. Te dodatkowe usługi nie są traktowane jako część jednego pakietu wycieczkowego.

Wakacje kontra siła wyższa i zwrot pieniędzy

Zmienione przepisy dają jasną informację, co zrobić w przypadku niewypłacalności organizatorów i nakładają na biura i przewoźników obowiązek wdrożenia procedur dotyczących rozpatrywania skarg.

Doprecyzowują też prawa podróżnych, którzy rezygnują z podróży z powodu tzw. siły wyższej. W takich przypadkach nie powinni być oni obciążani opłatami za rozwiązanie umowy, a organizatorzy muszą im w ciągu 14 dni zwrócić koszty wyjazdu. Organizatorzy nie będą już mogli wymagać od pasażerów przyjęcia bonów zamiast pieniędzy. Vouchery będą musiały mieć taką samą lub większą wartość niż pierwotna podróż, być ważne przez 12-miesięcy. Będzie można je również przekazać innej osobie (tylko raz).

Pasażerowie będą mieli prawo do odszkodowania także jeśli organizator odwoła wyjazd z powodu niewypłacalności. W takiej sytuacji powinni otrzymać zwrot w ciągu sześciu miesięcy od zakupu wyjazdu, ale w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

Państwa członkowskie UE mają 28 miesięcy na przeniesienie nowych przepisów do prawa krajowego.

