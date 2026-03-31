Bankowe przelewy przed Wielkanocą mogą utknąć. Ważna rada dla klientów

W zbliżającym się okresie Wielkanocy świąteczne przelewy warto zaplanować wcześniej. Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomniała, że bankowe systemy rozliczeniowe będą w tym czasie działać w niestandardowych godzinach. Osoby, które chcą mieć pewność, że pieniądze dotrą na czas, powinny zlecić przelew z wyprzedzeniem albo wybrać przelew natychmiastowy.

KIR zaznacza, że w dni ustawowo wolne od pracy oraz w weekendy system Elixir nie realizuje sesji rozliczeniowych. Oznacza to, że 6 kwietnia, czyli w Poniedziałek Wielkanocny, system nie będzie działał. W praktyce przelewy przekazane przez banki do KIR w piątek 3 kwietnia po godz. 16.00 zostaną rozliczone dopiero podczas porannej sesji pierwszego dnia roboczego, czyli 7 kwietnia.

Świąteczne przelewy a działanie systemu Elixir

To ważna informacja dla osób planujących płatności tuż przed świętami. Jeśli przelew zostanie zlecony zbyt późno, środki nie trafią do odbiorcy od razu, lecz dopiero po zakończeniu świątecznej przerwy w pracy systemu. Właśnie dlatego KIR zaleca, aby nie odkładać takich operacji na ostatnią chwilę.

Zmiany dotyczą także systemu Euro Elixir, który obsługuje przelewy w euro, zarówno krajowe, jak i kierowane do państw strefy euro. W jego przypadku przerwa w działaniu obejmie nie tylko poniedziałek 6 kwietnia, lecz także piątek 3 kwietnia. Jak wyjaśniono, wynika to z faktu, że w wielu krajach europejskich Wielki Piątek jest bankowym dniem wolnym od pracy.

Świąteczne przelewy w euro też będą objęte przerwą

Dla klientów wykonujących przelewy w unijnej walucie oznacza to dłuższe ograniczenia w standardowym rozliczaniu. Przerwa w Euro Elixir obejmie dwa dni, dlatego osoby planujące takie operacje powinny szczególnie uważnie sprawdzić terminy i nie odkładać zleceń na ostatni moment. W przeciwnym razie pieniądze mogą zostać zaksięgowane później, niż zakładano.

KIR przypomina jednak, że niezależnie od działania systemów Elixir i Euro Elixir nadal można korzystać z przelewów natychmiastowych realizowanych przez Express Elixir. To rozwiązanie pozwala przesyłać środki między rachunkami w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach. System ten działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, także w weekendy i święta.

Świąteczne przelewy można zrealizować także natychmiast

Dzięki temu osoby, które nie zdążą z tradycyjnym przelewem, nadal mają możliwość szybkiego przekazania pieniędzy. Express Elixir pozostaje dostępny również wtedy, gdy standardowe systemy rozliczeniowe mają przerwę. To właśnie dlatego KIR wskazuje go jako alternatywę dla tych, którzy będą chcieli zrealizować płatność w czasie świątecznym.

Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomniała przy tej okazji, że od lat odpowiada za obsługę infrastruktury polskiego sektora bankowego. Instytucja została powołana w 1991 roku w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Dziś pełni także funkcję integratora technologicznych rozwiązań wspierających rozwój cyfrowej gospodarki.

Czytaj też:

Sypią się kary za PPK. Pracownicy mają dośćCzytaj też:

Pilny komunikat znanego banku. Takie utrudnienia czekają klientów