Ruszają wypłaty „trzynastek”. Tylu seniorów dostanie przelew 1 kwietnia

Mamy kwiecień, a zatem nadchodzi czas tegorocznych wypłat 13. emerytur. Jak poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), pierwsze “trzynastki” otrzyma 1 kwietnia niemal 845 tys. seniorów. – Pierwsze trzynastki z ZUS są już na kontach emerytów i rencistów. Najpóźniej do jutra dostanie je prawie 845 tys. osób – poinformował ZUS na platformie X.

13. emerytura jeszcze przed świętami

Jednocześnie instytucja informuje, że jeszcze przed Wielkanocą świadczenie trafi do osób, których termin płatności emerytury przypada na 6 kwietnia. W związku z tym, że mamy w tym dniu Poniedziałek Wielkanocny, to wypłaty zostaną zrealizowane do 3 kwietnia (ZUS wypłaca świadczenia w dni robocze). Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że tuż przed świętami 13. emeryturę dostanie 1 mln 551 tys. seniorów.

Kolejne terminy płatności dla emerytów i rencistów to: 10, 15, 20 i 25 kwietnia. Do 1 maja „trzynastki” otrzymają osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne. Szacunki ZUS wskazują, że świadczenie trafi w sumie do ok. 10 mln osób.

Wysokość 13. emerytury odpowiada najniższej emeryturze. Po marcowej waloryzacji wzrosła ona z 1878,91 do 1978,49 zł brutto. ZUS przypomina, że z kwoty świadczenia nie są dokonywane żadne potrącenia. Instytucja wypłaca je automatycznie bez konieczności składania wniosku.

13. emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. Należą do nich:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenia przedemerytalne.

