Rolnik po 40 latach pracy dostał rekordowe świadczenie. Taka kwota w KRUS to rzadkość

Najwyższa emerytura rolnicza KRUS w 2026 roku wynosi 4772,11 zł brutto. Jak wskazano, za tą kwotą stoi konkretny przypadek rolnika, który przez ponad 40 lat regularnie opłacał składki, a dodatkowo miał jeszcze okresy uwzględnione przy wyliczaniu świadczenia. Taki wynik robi wrażenie, ale nie pokazuje przeciętnej sytuacji w systemie rolniczym.

To świadczenie ma charakter rekordowy i jest wyjątkiem, a nie regułą. W praktyce wielu rolników z podobnym stażem pracy nie zbliża się nawet do tej wysokości. O ostatecznej kwocie nie decydują bowiem wyłącznie lata pracy, ale także inne elementy, które dla wielu osób stają się ważne dopiero po zakończeniu aktywności zawodowej.

Emerytura rolnicza KRUS a różnice między KRUS i ZUS

Porównanie z systemem ZUS pokazuje, jak duże są różnice między tymi dwoma modelami. Najwyższe emerytury pracownicze z ZUS przekraczają 50 tys. zł miesięcznie, czyli ponad dziesięć razy więcej niż rekordowe świadczenie w KRUS. To właśnie dlatego informacje o „rekordzie” na poziomie niecałych 5 tys. zł brutto bywają odbierane przez część emerytów z dystansem.

Nie wynika to jednak z przypadku, lecz z konstrukcji obu systemów. W KRUS składki są niższe i mniej zróżnicowane, natomiast w ZUS są bezpośrednio związane z wysokością zarobków. System rolniczy ma bardziej solidarnościowy charakter, podczas gdy pracowniczy opiera się w większym stopniu na kapitale. W efekcie rolnicy otrzymują bardziej stabilne, ale zazwyczaj znacznie niższe świadczenia.

Emerytura rolnicza KRUS nie zależy wyłącznie od stażu pracy

Najczęściej pojawia się pytanie, dlaczego 40 lat pracy w rolnictwie nie oznacza automatycznie maksymalnej emerytury. Jak wynika z przedstawionych danych, wysokość świadczenia zależy głównie od długości podlegania ubezpieczeniu rolniczemu, wysokości składek, szczególnie z lat 1983-1990, a w niektórych przypadkach także od okresów pracy poza rolnictwem.

To właśnie składki opłacane w latach 80. mają dziś bardzo duże znaczenie. Rolnik z 42-letnim stażem i minimalnymi składkami może otrzymywać około 2260 zł brutto. Z kolei przy wyższych składkach kwota może wzrosnąć do ponad 4600 zł. Różnica pozostaje więc ponad dwukrotna, mimo podobnej długości pracy.

Emerytura rolnicza KRUS. Kto ma największe szanse na najwyższe świadczenie

Najwyższe świadczenia osiągają przede wszystkim osoby, które pracowały w rolnictwie nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat, płaciły wyższe składki w latach 80. oraz urodziły się przed 1949 rokiem, dzięki czemu mogą doliczyć okresy pracy poza rolnictwem. To właśnie ta grupa najczęściej zbliża się do najwyższych wypłat w systemie KRUS.

Na drugim biegunie pozostaje minimalna emerytura rolnicza. Jak wskazano, wynosi ona 1978,49 zł brutto i jest gwarantowana przez system. Jeśli wyliczone świadczenie jest niższe, zostaje automatycznie podniesione do tego poziomu. W praktyce oznacza to, że wielu rolników otrzymuje wypłaty bliskie minimum, a różnice między świadczeniami są mniejsze niż w ZUS. Najważniejszy wniosek pozostaje więc jeden: sama długość pracy nie gwarantuje wysokiej emerytury, bo decydują także składki i historyczne zasady systemu.

