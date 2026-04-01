Przed Wielkanocą szykują się ważne zmiany na poczcie. Nie wszystko da się załatwić jak zwykle

Wielkanoc zbliża się coraz szybciej, dlatego Poczta Polska na święta wprowadza zmiany, które odczują wszyscy klienci. Spółka poinformowała, że przed świąteczną przerwą placówki będą działały inaczej niż zwykle. Oznacza to, że osoby planujące nadanie listu lub odbiór paczki powinny wcześniej zaplanować wizytę.

Najważniejsza zmiana dotyczy Wielkiej Soboty, czyli 4 kwietnia. Tego dnia urzędy pocztowe będą otwarte krócej i zakończą pracę najpóźniej o godz. 13. To oznacza, że klienci, którzy chcą załatwić sprawy przed świętami, nie powinni odkładać wizyty na ostatnią chwilę. Szczególnie ważne będzie to dla osób czekających na przesyłki albo planujących ich nadanie.

Poczta Polska na święta skraca pracę placówek

Poczta Polska zaznaczyła jednak, że nie wszystkie placówki będą pracować dokładnie według tego samego schematu. Część z nich może mieć inne godziny otwarcia. Dotyczy to głównie urzędów zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz budynkach instytucji publicznych, gdzie harmonogram może odbiegać od standardowego.

Jeszcze większe zmiany obejmą samą Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, czyli 5 i 6 kwietnia. W tych dniach wszystkie placówki pocztowe w Polsce pozostaną całkowicie zamknięte. Klienci nie będą mogli wtedy ani nadać przesyłki, ani odebrać paczki. To dwudniowa przerwa, która obejmie całą sieć operatora.

Poczta wstrzyma obsługę klientów na dwa dni

Normalna praca urzędów pocztowych wróci dopiero we wtorek 7 kwietnia. Tego dnia placówki wznowią działalność zgodnie ze standardowym harmonogramem obowiązującym w dzień roboczy. Dla wielu klientów będzie to pierwszy moment po świętach, kiedy znów będą mogli załatwić wszystkie sprawy związane z korespondencją i przesyłkami.

Warto pamiętać, że nawet placówki całodobowe nie zaczną działać od razu po północy. Jak podała Poczta Polska, w pierwszy dzień po świętach wznowią one obsługę dopiero między godz. 6 a 8 rano. To ważna informacja dla osób, które liczyły na szybszy dostęp do usług zaraz po zakończeniu świątecznej przerwy.

Poczta Polska na święta apeluje o wcześniejsze planowanie wizyt

Zmiany obejmują całą sieć Poczty Polskiej, która jako największy operator pocztowy w kraju dysponuje ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Skala działania firmy jest ogromna, ponieważ rocznie dostarcza około 800 mln listów oraz około 80 mln paczek. Tym bardziej przed świętami istotne staje się dobre zaplanowanie wizyty.

Poczta Polska zaleca klientom, którzy chcą nadać przesyłkę przed Wielkanocą, aby zrobili to najpóźniej do piątku 3 kwietnia albo przed południem w Wielką Sobotę. W praktyce oznacza to, że każdy, kto chce uniknąć rozczarowania i zamkniętych drzwi, powinien uwzględnić świąteczny harmonogram z wyprzedzeniem.

Czytaj też:

Przed świętami wielu pracowników czeka niemiła niespodzianka. Komornik może zabrać to świadczenie w całościCzytaj też:

Abonament RTV 2026 przejdzie rewolucję. Zmiany odczuje wielu Polaków