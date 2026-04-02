Mniej okazji do L4 – ZUS zażąda dokumentacji medycznej od lekarzy

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych ma usprawnić kontrole i wyjaśnić wątpliwości prawne. Jest szansa, że w sądach skończy się czas dowolnych interpretacji dotychczasowych przepisów prawa, ponieważ zostały doprecyzowane. Ale coś za coś.

Do tej pory ZUS miał prawo odebrać zasiłek chorobowy, jeśli osoba na zwolnieniu lekarskim pracowała zarobkowo lub korzystała ze zwolnienia niezgodnie z jego celem. Od 13 kwietnia ubezpieczony straci prawo do zasiłku chorobowego tylko wtedy, gdy w okresie zwolnienia lekarskiego podejmuje aktywność, ale niezgodną z celem L4. Co to dokładnie znaczy?

Co od kwietnia wolno na L4? Dużo więcej

Definicja „aktywności niezgodnej z celem zwolnienia” pojawi się w polskim prawie po raz pierwszy. Obejmuje wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia albo rekonwalescencję — z wyłączeniem codziennych czynności lub incydentalnych działań, których podjęcie wymuszają istotne okoliczności. To kończy praktykę odbierania zasiłku chorobowego z powodu wyjścia na zakupy czy wyjazdu z domu.

Chodzi o to, aby podjęte aktywności nie wydłużyły czasu leczenia. Przed zmianą przepisów wyjazd wypoczynkowy podczas L4 mógł być uznany za niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia i skutkował utratą zasiłku. Po nowelizacji sam fakt wyjazdu nie będzie już podstawą do odebrania świadczenia z ZUS. W uzasadnionych przypadkach ZUS nadal jednak będzie mógł odbierać zasiłki.

Nieprzyjemne konsekwencje L4 dla lekarzy

W kwietniu ZUS zyska możliwość weryfikowania zasadności samego wystawienia zwolnienia lekarskiego, dlatego „coś za coś” dotyczy przede wszystkim medyków. Jeśli okaże się, że wystawione zwolnienie nie miało podstaw, chory straci zasiłek, ale lekarz może stracić uprawnienia do wystawiania zwolnień i może również odpowiadać przed prokuraturą oraz izbą lekarską.

Od stycznia 2026 roku lekarze orzecznicy mogą wydawać zgodę na pobieranie zasiłku chorobowego w jednym miejscu pracy i jednoczesną pracę w drugim. Aby skorzystać z tej możliwości, pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek i wskazać, jakie prace wykonuje w każdym miejscu zatrudnienia. Lekarz w treści zwolnienia określi, który zakres obowiązków jest nadal dopuszczalny podczas L4.

Czytaj też:

Z kodu „C” na L-4 korzystają przede wszystkim 40-latkowie. MężczyźniCzytaj też:

Wakacje na L4. ZUS już nie mówi nie – sprawdzi jedną rzecz