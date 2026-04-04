Inna ilość tabletek z rocznej e-recepty. Apteki w blokach startowych

Mimo że e-recepta roczna ma ułatwiać życie pacjentom przewlekle chorym, w praktyce generuje liczne trudności dla pacjentów i farmaceutów. Z wyliczeniem prawidłowej ilości tabletek aptekarze mordują się od 1 listopada 2023 roku, których przepisy zobowiązują do pilnowania, czy pacjent nie chce przypadkiem wykupić przepisanych leków zbyt wcześnie. W myśl prawa pacjenci mogli nabywać leki maksymalnie na 120 dni, a kolejną turę mogli wykupić po upływie kolejnych 90 dni.

Biorąc pod uwagę różną ilość tabletek w opakowanich, dawki leków trudno jest precyzyjnie wyliczyć. Kolejną komplikacją jest przypisanie e-recepty rocznej tylko do jednej apteki. 7 kwietnia ta sytuacja zmieni się na nieco łatwiejszą. System będzie uwzględniał faktyczne wielkości opakowań wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych. Ma to duże znaczenie przy lekach, których nie da się wydać idealnie na 120 dni terapii.

Roczne e-recepty na nowych zasadach

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez eZdrowie, nowy system będzie dopasowywał ilość wydawanego produktu do dostępnych wariantów opakowań. Przy leku w opakowaniach po 50 i 100 tabletek, farmaceuta będzie mógł wydać 150 tabletek w ramach jednorazowej realizacji, jeśli odpowiada to schematowi dawkowania.

W przypadku preparatu dostępnego jedynie w opakowaniach po 28 i 56 tabletek, możliwe będzie wydanie np. 140 tabletek. To właśnie leki w opakowaniach w po 28, 50 i 56 tabletek były do tej pory najbardziej problematyczne.

Nowy system nie obejmie jednak automatycznie zamienników leku wskazanego na e-recepcie, a wyłącznie różne wielkości opakowań tego samego produktu leczniczego.

e-Recepty nadal przywiązane do jednej apteki

W przypadku e-recept refundowanych system uwzględni wyłącznie opakowania objęte refundacją. Przy receptach pełnopłatnych zakres będzie szerszy i obejmie wszystkie zarejestrowane opakowania danego produktu. W praktyce oznacza to, że dla tego samego leku system może wskazać inną ilość do wydania w zależności od tego, czy recepta została wystawiona z refundacją, czy bez niej.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w czterech aptekach trwa ewaluacja rozwiązania, które docelowo ma działać w całym kraju. Chodzi o możliwość realizacji jednej e-recepty rocznej w różnych aptekach. System wciąż wymusza na pacjentach realizację kolejnych opakowań tego samego leku wyłącznie w aptece, w której rozpoczęto realizację e-recepty.

Czytaj też:

Będą jeszcze tańsze leki. Resort zdrowia planuje większe dopłaty

Czytaj też:

Polska ma zapłacić Pfizerowi 6 mld zł kary. MZ: To nie wpłynie na dostępność świadczeń