Seniorzy mają czas tylko do 24 kwietnia. Potem urząd może sięgnąć po emeryturę

Dla wielu seniorów abonament RTV to wciąż obowiązek, o którym łatwo zapomnieć. Tymczasem brak terminowej opłaty może skończyć się nie tylko naliczeniem zaległości, ale nawet egzekucją z emerytury.

W 2026 roku miesięczną należność za kwiecień trzeba uregulować do 24 kwietnia, ponieważ ustawowy termin przypada 25. dnia miesiąca, a ten wypada w dzień wolny. Jeśli seniorzy płacą co miesiąc, powinni szczególnie uważać, bo nawet drobne opóźnienie może uruchomić dalszą procedurę.

Kary mogą być bardzo dotkliwe

Nieopłacony abonament RTV to nie tylko zaległość, ale też ryzyko dodatkowej sankcji. W przypadku stwierdzenia uchylania się od opłaty grozi kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej stawki. W praktyce oznacza to:

285 zł kary za samo radio,

915 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny,

dodatkowo trzeba uregulować zaległy abonament.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik ma tylko siedem dni na reakcję. W tym czasie może zapłacić albo przedstawić dokumenty potwierdzające zwolnienie. Jeśli tego nie zrobi, sprawa może trafić do urzędu skarbowego. Dla wielu osób, zwłaszcza gdy zaległości narastają, łączna kwota do zapłaty może być bardzo odczuwalna.

Emeryci mogą stracić część świadczenia

Najpoważniejsze konsekwencje pojawiają się wtedy, gdy zaległości nie zostaną spłacone mimo wezwania. Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy, a następnie przekazać sprawę do fiskusa. Wtedy urząd skarbowy może prowadzić egzekucję z różnych źródeł. Należność może zostać pobrana m.in. z:

emerytury lub renty,

wynagrodzenia za pracę,

rachunku bankowego,

zwrotu podatku.

To oznacza, że emeryci realnie ryzykują pomniejszenie wypłacanego świadczenia. Co ważne, egzekucja może ruszyć bez zgody dłużnika, choć obowiązują ustawowe limity potrąceń i kwota wolna od zajęcia.

Nie wszyscy seniorzy muszą płacić abonament RTV

Warto pamiętać, że część osób starszych jest z opłat zwolniona. Z ulgi korzystają m.in. seniorzy po 75. roku życia oraz emeryci po 60. roku życia, jeśli ich świadczenie nie przekracza określonego limitu. W 2026 roku próg ten wzrósł do 4451,78 zł brutto miesięcznie. Zwolnienie nie działa jednak automatycznie w każdej sytuacji — trzeba mieć odpowiednie uprawnienia i dokumenty.

