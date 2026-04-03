Wyrzucasz blistry do złego kosza? Ten błąd popełnia mnóstwo osób

Segregacja odpadów nadal sprawia trudność w wielu domach. Jednym z częstszych błędów jest niewłaściwe wyrzucanie pustych blistrów po tabletkach. Wiele osób uznaje je za plastik i odruchowo wrzuca do żółtego pojemnika. Tymczasem taki odpad powinien trafić do odpadów zmieszanych.

Powód jest prosty. Blistry używane do pakowania leków są wykonane z kilku połączonych materiałów. Najczęściej mają plastikową część, w której znajdują się tabletki, oraz aluminiową warstwę zabezpieczającą. Choć istnieją technologie pozwalające rozdzielić te elementy, nie są one powszechnie stosowane w systemie gospodarowania odpadami.

Opakowania po lekach – dlaczego blistry nie trafiają do plastiku

Właśnie dlatego puste blistry nie nadają się do standardowego recyklingu. Ich wielomateriałowa budowa sprawia, że nie powinny być wrzucane ani do plastiku, ani do metali. W praktyce oznacza to, że zużyte opakowanie po tabletkach powinno znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

Podczas porządkowania domowej apteczki warto pamiętać, że nie wszystkie opakowania po lekach traktuje się tak samo. Kartonowe pudełka oraz ulotki informacyjne należy wrzucać do niebieskiego pojemnika przeznaczonego na papier. To właśnie tam powinny trafiać elementy, które nie miały bezpośredniego kontaktu z lekiem w formie trudnej do przetworzenia.

Opakowania po lekach – gdzie wyrzucać butelki, tubki i szkło

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku plastikowych butelek po syropach oraz tubek po maściach. Takie odpady powinny trafiać do żółtego pojemnika na plastik i metale. Z kolei szklane opakowania po lekach, takie jak fiolki czy buteleczki, trzeba umieszczać w zielonym pojemniku przeznaczonym na szkło.

Osobną kategorię stanowią przeterminowane albo niewykorzystane leki. Nie wolno ich wyrzucać ani do zwykłego kosza, ani do kanalizacji. Zawarte w nich substancje czynne mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Najbezpieczniej jest oddać je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach.

Opakowania po lekach i farmaceutyki nie mogą trafiać byle gdzie

Prawidłowa utylizacja leków i ich opakowań ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Farmaceutyki wyrzucone w niewłaściwy sposób mogą przedostać się do gleby albo wód gruntowych. Z kolei źle posegregowane odpady utrudniają recykling innych materiałów i zaburzają cały proces przetwarzania śmieci.

Dlatego podczas sprzątania domowej apteczki warto zachować szczególną ostrożność. Puste blistry należy wrzucać do odpadów zmieszanych, papierowe pudełka do niebieskiego pojemnika, plastikowe i metalowe opakowania do żółtego, a szklane do zielonego. Jeśli wśród domowych zapasów znajdują się przeterminowane leki, powinny trafić do apteki. Właściwa segregacja opakowań po lekach pomaga chronić środowisko i ogranicza błędy, które wciąż popełnia wiele osób.

