Wielkanocny wysyp milionerów. Padła „szóstka” w Lotto

Pierwsze kwietniowe losowanie Lotto (02.04) znów powiększyło listę milionerów. Padła gigantyczna „szóstka” w Lotto. Szczęśliwy gracz wzbogacił się na Wielkanoc o prawie 7 mln zł. W Lotto Plus również padła „szóstka” – to najwyższa wygrana w tej grze, warta okrągły milion złotych. A na deser – sympatyczna „piątka” w Mini Lotto, warta prawie pół miliona złotych.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W Lotto padła „szóstka” o wartości 6 971 443,80 zł. Tradycyjnie wylosowano sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”:

Dodatkowe wygrane:

54 „piątki” – każda po 6 600,30 zł

3 205 „czwórek” – każda po 209,30 zł

61 160 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus z „szóstką”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus znów sypnęło milionem. Padła „szóstka” i okrągły milion złotych ma nowego właściciela.

Dodatkowe wygrane:

38 „piątek” – każda po 3 500 zł

2 230 „czwórek” – każda po 100 zł

42 995 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto też z główną wygraną

Gracze Mini Lotto również mieli sporo szczęścia. Padła główna wygrana o wartości 479 491,20 zł.

Dodatkowe wygrane:

233 „czwórki” – każda po 823,20 zł

8 990 „trójek” – każda po 32,10 zł

Wyniki Lotto – 02.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7334, które odbyło się 2 kwietnia 2026 roku, to:

5, 10, 14, 33, 34, 47

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 02.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7334 z 2 kwietnia 2026 roku to:

27, 34, 35, 38, 40, 45

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 02.04.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7277, które odbyło się 2 kwietnia 2026 roku, to:

1, 3, 18, 21, 38

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Wtorkowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł ląduje bowiem w pierwszej piątce. Tak teraz wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej.

To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”.

W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.