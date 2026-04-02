Wielkanocny wysyp milionerów. Padła „szóstka” w Lotto

Pierwsze kwietniowe losowanie Lotto (02.04) znów powiększyło listę milionerów. Padła gigantyczna „szóstka” w Lotto. Szczęśliwy gracz wzbogacił się na Wielkanoc o prawie 7 mln zł. W Lotto Plus również padła „szóstka” – to najwyższa wygrana w tej grze, warta okrągły milion złotych. A na deser – sympatyczna „piątka” w Mini Lotto, warta prawie pół miliona złotych.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W Lotto padła „szóstka” o wartości 6 971 443,80 zł. Tradycyjnie wylosowano sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”:
Dodatkowe wygrane:
- 54 „piątki” – każda po 6 600,30 zł
- 3 205 „czwórek” – każda po 209,30 zł
- 61 160 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus z „szóstką”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus znów sypnęło milionem. Padła „szóstka” i okrągły milion złotych ma nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 38 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 2 230 „czwórek” – każda po 100 zł
- 42 995 „trójek” – każda po 10 zł
Mini Lotto też z główną wygraną
Gracze Mini Lotto również mieli sporo szczęścia. Padła główna wygrana o wartości 479 491,20 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 233 „czwórki” – każda po 823,20 zł
- 8 990 „trójek” – każda po 32,10 zł
Wyniki Lotto – 02.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7334, które odbyło się 2 kwietnia 2026 roku, to:
5, 10, 14, 33, 34, 47
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 02.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7334 z 2 kwietnia 2026 roku to:
27, 34, 35, 38, 40, 45
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 02.04.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7277, które odbyło się 2 kwietnia 2026 roku, to:
1, 3, 18, 21, 38
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Wtorkowa wygrana (24.03) zmienia zestawienie najwyższych wygranych w historii Lotto. Suma ponad 32 mln zł ląduje bowiem w pierwszej piątce. Tak teraz wygląda TOP 5 najwyższych wygranych w losowaniach Lotto:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Czytaj też:
Kolejny milioner w Polsce. Padła „szóstka” w Lotto Plus
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej.
To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”.
W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
Czytaj też:
Wyniki losowania Eurojackpot. Polak rozbił bank! Mamy nowego milionera
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.