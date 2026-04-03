Obniżka hurtowych cen paliw na Orlenie. Po ile za litr w piątek?

Według aktualnego hurtowego cennika paliw koncernu Orlen, w piątek rano benzyna bezołowiowa Eurosuper 98 kosztuje 5433 zł za m3, a olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 771 zł za m3.

Firma tłumaczy, że ceny hurtowe paliw są wynikiem kalkulacji ich notowań na rynkach europejskich, warunków kontraktowych i kosztów logistycznych.

Niewielkie obniżki cen paliw w Wielki Piątek

Podczas środowej konferencji prasowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zapewnił, że paliwa na stacjach w Polsce nie zabraknie. – Obecnie jesteśmy spokojni i państwo możecie być spokojni, wszyscy państwo możecie być spokojni, że paliwa nie zabraknie – zapewniał szef płockiego koncernu.

Mamy czwarty z kolei dzień, gdy na stacjach w całym kraju obowiązują ceny maksymalne dla paliw, ustalone przez ministra energii i publikowane dzień wcześniej w Monitorze Polskim. W piątek paliwo jest nieco tańsze. Obniżki są jednak niewielkie: cena diesla spadła o 0,01 zł, cena benzyny o 0,04 zł.

Aktualna w piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosi 6,19 zł za litr (2 kwietnia było to 6,23 zł), cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT jest nie większa niż 6,80 zł za (w czwartek było to 6,84 zł), natomiast cena maksymalna oleju napędowego to 7,64 zł (w czwartek było 7,65 zł).

Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane w Wielki Piątek i określi maksymalne ceny paliw obowiązujace podczas całych świąt Wielkiej Nocy – od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie, czyli 4, 5, 6 i 7 kwietnia.

Rząd skrupulatnie pilnuje cen paliw

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun jest przekonany, że dzięki pakietowi „Ceny Paliwa Niżej” kierowcy na stacjach płacą mniej za paliwo niż przed wprowadzeniem tego mechanizmu. – Ta cena zawsze będzie niższa niż to, co wynikałoby wprost z naturalnej, że tak powiem, rynkowej rzeczywistości, metody wyliczenia, która przed CPN-em obowiązywała – wyjaśnił minister Balczun.

Ceny maksymalne są wyliczane codziennie przez resort energii z wykorzystaniem algorytmu uwzględniającego średnią arytmetyczną cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego, podatek akcyzowy i VAT, opłatę paliwową oraz stałą kwotę pokrywającą koszty operacyjne sprzedaży - 0,30 zł. Mechanizm ten działa równolegle z obniżką podatków (VAT i akcyzy), która ma zminimalizować wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny paliw na krajowych stacjach.

