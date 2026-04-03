Drewno energetyczne – co wrzucić do kominka w chłodną Wielkanoc?

Kwiecień – wiadomo – plecień. Aktualne modele meteorologiczne wskazują, że Wielkanoc 2026 może nas zaskoczyć pogodą daleko od typowo wiosennej. W wielu regionach Polski istnieje poważne ryzyko napływu chłodnych mas powietrza z północy oraz z północnego zachodu, co może skutkować spadkiem temperatur. Szykują się chłodne poranki z możliwymi przymrozkami przy gruncie, zimny wiatr a lokalnie nawet deszcz ze śniegiem.

Czasy, kiedy można było w takiej sytuacji palić czym się chce, odeszły w niepamięć. Zmiany klimatu na całym świecie są już tak niepokojące, że państwa podjęły szereg decyzji odnośnie produktów, które są bezpieczne dla środowiska. Palenie w kominku także zostało w 2026 roku w Polsce obwarowane kolejnymi obostrzeniami.

Kominek zgodny z normą Ekoprojektu lub lepiej go nie używać

W Polsce nie obowiązuje ogólnokrajowy zakaz palenia w kominkach. Wyjątkiem jest Kraków, gdzie w ramach lokalnych działań antysmogowych wprowadzono zakaz użytkowania palenisk na paliwa stałe. W pozostałych regionach kraju kominki są dopuszczone na zasadach określonych w lokalnych uchwałach. Zmieniły się jednak wymagania dotyczące rodzaju urządzeń.

Od początku 2026 roku w województwie wielkopolskim, małopolskim i mazowieckim obowiązuje zakaz używania kominków niespełniających norm Ekoprojektu lub osiągających sprawność cieplną poniżej 80 proc. Kominek musi być też zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ryzyko kary (do 5 tys. zł!) dotyczy przede wszystkim właścicieli budynków, którzy:

nadal użytkują kominki bez certyfikatu ekoprojektu,

nie dokonali wymaganej modernizacji instalacji,

nie są w stanie wykazać zgodności urządzenia z przepisami,

używają kominka w sposób sprzeczny z lokalnymi uchwałami (np. w dni z zakazem palenia).

W praktyce oznacza to, że sam fakt posiadania kominka nie jest karany, ale jego niezgodność z przepisami lub niewłaściwa eksploatacja już tak. Kontrole mogą prowadzić straż miejska, upoważnieni pracownicy gminy lub inne służby, w zależności od lokalnych regulacji.

Co uznano za drewno energetyczne?

Drewno energetyczne to inaczej surowiec nieprzydatny przemysłowo lub o ograniczonych możliwościach jego wykorzystania w sektorze innym niż energetyczny. Ale to nie to samo co drewno opałowe.

Do ogrzewania domów nadaje się tylko drewno okrągłe albo łupane pod warunkiem że jego średnica dolna będzie mniejsza niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze bez względu na długość drewna, albo długości do 3m i średnica górna jest równa lub większa niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze.

Dodatkowo, aby drewno zostało uznane za energetyczne musi mieć co najmniej jedną wadę: np. zbyt dużą krzywiznę, zgniliznę miękką, brunatnicę obejmującą co najmniej 50 proc. powierzchni przekroju jednego z czół, zaparzenie obejmujące co najmniej 50 proc. powierzchni przekroju jednego z czół drewna czy zwęglenie co najmniej 50 proc. powierzchni.

