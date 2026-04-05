Za jakie pieniądze da się w 2026 roku wybudować wymarzony dom?

Okazuje się, że według danych Eurostatu około 58 proc. mieszkańców Polski w 2024 roku mieszkało w domach jednorodzinnych, chociaż to mieszkań w blokach jest w Polsce ststystycznie więcej. GUS wyliczył w 2021 roku, że lokale mieszkalne stanowią 63 proc. zasobu lokalowago w Polsce, a domy jednorodzinne to tylko 37 proc.

Statystycznie najwięcej domów jednorodzinnych jest w powiecie ostrołęckim, skierniewickim, tarnowskim, łomżyńskim i siedleckim, czyli tam gdzie dominują małe miejscowości i nie ma gęstej zabudowy. Nieco generalizując: Polacy ze ściany wschodniej częściej mieszkają w domach jednorodzinnych, a zachodnia Polska w mieszkaniach w bloku.

Ostatnim rokiem, w którym w Polsce królowały budowy bloków, był rok 2006. Potem górą zaczęły być już domy. Dopiero w 2016 roku na prowadzenie wyszli deweloperzy, ale dom jednorodzinny o powierzchni około 100 m2 z ogrodem pozostaje marzeniem większości Polaków. Ile trzeba za nie zapłacić w 2026 roku?

50 proc. wzrost ceny budowy domów w 2026

Z powodu pandemii i coraz większej popularności pracy zdalnej w 2020 roku wzrósł popyt na działki i domy jednorodzinne. Od 2021 roku Polacy poczuli gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych oraz kosztów budowy domów. Tak było również w kolejnych latach.

Według danych opublikowanych przez Sekocenbud, budowa metra kwadratowego domu jednorodzinnego do stanu zbliżonego do deweloperskiego w IV kwartale 2020 roku kosztowała średnio 3861 zł netto. Pięć lat później, czyli w IV kwartale 2025 roku to już wydatek rzędu 5792 zł netto – wzrost niemal o 50 proc.

Ile podrożały poszczególne etapy budowy?

Przy budowie domu o powierzchni 100 m2 najszybciej drożejącym etapem jest stan surowy otwarty. W ciągu pięciu lat jego koszt zwiększył się z 127 tys. zł do ponad 202 tys. zł w 2025 roku. Na wykończenie prac trzeba liczyć około 180 tys. zł. Urządzenia i instalacje to kolejne 100 tys. zł. Krótko mówiąc, w 2026 roku nie ma co liczyć na zamknięcie budowy w kwocie pół miliona złotych. Realny koszt to około 700 tys. zł.

Portal muratordom.pl podał o ile wrosły ceny poszczególnych etapów budowy:

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych +5,2 proc.

Malowanie +4,8 proc.

Kotłownie i węzły cieplne +4,4 proc.

Stolarka budowlana +3,8 proc.

Instalacje centralnego ogrzewania +3,2 proc.

Instalacje wod.-kan. +3,1–3,2 proc.

Instalacje gazowe +2,9 proc.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe +3,4 proc.

Roboty ziemne +3,4 proc.

