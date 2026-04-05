Dobre wieści dla wdów. Świadczenie niebawem wzrośnie

Wprowadzenie renty wdowiej było jednym z wiodących postulatów Lewicy przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Przepisy w tej sprawie poparli również przedstawiciele innych ugrupowań, w związku z czym rozwiązanie weszło w życie wraz z początkiem 2025 roku.

Renta wdowia wzrośnie w 2027 r.

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń. Można pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Warto przypomnieć, że wraz z początkiem przyszłego roku nastąpi w tym względzie ważna zmiana. Od stycznia 2027 roku limit wzrośnie do 25 proc., co oznacza wyższe wypłaty.

Przypomnijmy, że aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (obecnie 1978,91 zł brutto). Po marcowej waloryzacji jest to 5 935,48 zł brutto, podczas gdy wcześniej limit ten wynosił 5 636,73 zł brutto.

Waloryzacja rent i emerytur w marcu wyniosła 5,3 proc. Z wyliczeń, które przytacza Business Insider Polska wynika, że osoby otrzymujące dotąd rentę w wysokości 1709,91 zł netto, teraz dostają 1800,42 zł. W przypadku osób, których dotychczasowe świadczenie wynosiło 3460 zł, od marca nastąpił wzrost do kwoty 3 627,92 zł netto.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory z renty wdowiej skorzystało ponad 1 mln 17 tys. osób.

Wniosek w sprawie renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Czytaj też:

Renta wdowia również dla młodszych? Przełomowa deklaracja ministryCzytaj też:

Seniorzy mają czas do 30 kwietnia. Pilny komunikat ZUS