Rząd zabrał głos ws. PPK. Padła ważna deklaracja dla milionów uczestników

Pracownicze Plany Kapitałowe działają w Polsce od 2019 roku i mają zachęcać pracowników do oszczędzania na emeryturę. Udział w programie jest dobrowolny, co oznacza, że można z niego zrezygnować i ponownie do niego wrócić. Pracodawca finansuje wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5 proc. albo 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika, a sam pracownik odkłada co miesiąc 2 proc. swojej pensji. Do tego dochodzi jednorazowa wpłata powitalna od państwa.

Zainteresowanie programem rośnie. W 2025 roku liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 5 mln, a z programu korzysta 4,12 mln osób. Różnica wynika z tego, że jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek, na przykład po zmianie pracy. Wraz ze wzrostem popularności PPK coraz częściej pojawia się jednak pytanie, czy wypłaty z PPK pozostaną tak łatwo dostępne jak dotychczas.

Wypłaty z PPK kuszą szybkim zyskiem

Nie jest tajemnicą, że część uczestników traktuje PPK nie tylko jako sposób długoterminowego oszczędzania, ale także jako okazję do szybkiego zysku. Mechanizm jest prosty. Uczestnik zostaje w programie, odkłada pieniądze, a po pewnym czasie decyduje się na wcześniejszą wypłatę środków. Przepisy pozwalają na taki ruch nawet po miesiącu oszczędzania.

Osoba wycofująca pieniądze odzyskuje wszystkie swoje wpłaty. Dostaje też część składek pracodawcy, bo 70 proc. trafia na jej konto bankowe, a 30 proc. zasila konto w ZUS. Minusem pozostaje konieczność oddania dopłat od państwa oraz potrącenie podatku Belki od wypracowanych zysków. Mimo to dla wielu osób taki wariant nadal okazuje się bardzo atrakcyjny.

Wypłaty z PPK przyciągnęły dziesiątki tysięcy osób

Z danych przywołanych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że tylko w styczniu tego roku na wcześniejszą wypłatę zdecydowało się 73,1 tys. osób. Łącznie wycofały one z programu 241,6 mln zł. Skala tych wypłat pokazuje, że PPK bywa traktowane nie tylko jako system odkładania pieniędzy na przyszłość, ale też jako źródło szybkiego zastrzyku gotówki.

Według przedstawionych wyliczeń osoba zarabiająca średnią krajową, około 9 tys. zł brutto, która wypłaciła pieniądze z ostatniego roku, mogła otrzymać 3294 zł. Z tej kwoty 2160 zł pochodziło z jej własnych wpłat, a 1134 zł od pracodawcy. Oznacza to zysk na poziomie 52,5 proc. względem wpłat własnych, czyli wyraźnie wyższy niż w przypadku lokaty bankowej.

Wypłaty z PPK na razie bez planowanych zmian

W ostatnich miesiącach pojawiły się informacje, że w ramach przeglądu ustawy o PPK, rozpoczętego pod koniec stycznia, Ministerstwo Finansów może chcieć ograniczyć takie praktyki. Chodziło o ewentualne utrudnienie wcześniejszego wycofywania pieniędzy z programu. Resort został zapytany, czy takie działania są realnie rozważane.

Odpowiedź ministerstwa jest jednoznaczna. Biuro prasowe poinformowało, że ocena dotychczasowego funkcjonowania programu zostanie dokonana w rządowym przeglądzie, który zgodnie z ustawą ma zostać przeprowadzony do końca 2026 roku. Dopiero po jego zakończeniu będzie można ocenić, czy potrzebne są jakiekolwiek zmiany ustawowe. Jednocześnie resort zadeklarował wprost, że obecnie nie planuje żadnych zmian w zakresie wypłat z PPK. Przegląd programu ma odbywać się co najmniej raz na cztery lata, a Rada Ministrów musi ocenić jego działanie i przedstawić wyniki w raporcie dla Sejmu. Wśród potencjalnych zmian wymieniane są częstszy autozapis oraz możliwość większego zaangażowania finansowego uczestników, ale na razie wypłaty z PPK pozostają bez zapowiedzianych ograniczeń.

