Majówka z psem w parku? Ten zakaz jest nielegalny

Długi majowy weekend to dla wielu osób okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Właściciele psów chętnie wybierają się do parków miejskich. Problem pojawia się wtedy, gdy przy wejściu widnieje tabliczka z zakazem wprowadzania zwierząt. Nie wszędzie taka informacja oznacza jednak realne ograniczenie wynikające z prawa.

Zakaz w parku – co mówią przepisy?

Samorządy tłumaczą wprowadzanie zakazów m.in. ochroną zieleni, zabytkowego charakteru parków czy utrzymaniem czystości. W praktyce jednak regulaminy parków miejskich są aktami prawa miejscowego i muszą być zgodne z przepisami wyższego rzędu, w tym z Konstytucją.

Oznacza to, że ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej powinny być uzasadnione i proporcjonalne. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się wątpliwości, czy całkowite zakazy wprowadzania psów do parków spełniają te warunki.

Czy zakaz wprowadzania psów jest legalny?

Parki miejskie są przestrzenią publiczną, z której mieszkańcy powinni móc korzystać na równych zasadach. Dlatego całkowite wykluczanie z nich osób z psami bywa kwestionowane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W przeszłości tego typu regulacje były już podważane, a sądy wskazywały, że mogą one naruszać konstytucyjną zasadę wolności poruszania się. W efekcie uchwały gmin wprowadzające całkowity zakaz wstępu z psami były uznawane za nieważne. W praktyce oznacza to, że tabliczki z zakazem nie zawsze mają moc wiążącą.

Mandat za spacer z psem

Straż miejska może próbować egzekwować zakazy, jednak w przypadku sporu właściciel psa ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Sprawa trafia wtedy do sądu, który ocenia zasadność nałożonej kary.

W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że brak podstawy prawnej może oznaczać brak możliwości ukarania właściciela psa za sam fakt przebywania w parku.

Odpowiedzialność właściciela

Niezależnie od kwestii prawnych, obowiązki opiekuna psa pozostają bez zmian. Właściciel powinien dbać o bezpieczeństwo innych osób, utrzymywać kontrolę nad zwierzęciem oraz sprzątać po nim. W niektórych sytuacjach konieczne jest również prowadzenie psa na smyczy.

