Wielkanocny fart. Polak wygrywa ponad milion złotych w Eurojackpot

Ostatnie losowanie Eurojackpot przed Wielkanocą przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą kumulacji, która została rozbita i okrągłe 10 milionów euro znalazło nowego właściciela.

W ścisłej czołówce zwycięzców najwyższych nagród znalazł się ponownie gracz z Polski. Nasz rodak zgarnął ponad 130 tys. euro, czyli prawie 1,3 mln zł. Fajny wielkanocny prezent, prawda?

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 3 kwietnia, podczas losowania nr 657 w Eurojackpot wylosowano liczby:

9, 10, 18, 22, 37 oraz 1 i 11.

Wyniki losowania w Europie

Losowanie przyniosło główną nagrodę w wysokości 10 milionów euro. Wielkanocny fart miał gracz z Danii. To nie koniec listy zwycięzców. Wylosowano również pięć wygranych drugiego stopnia o wartości 337 733,90 euro każda – odnotowano je w Niemczech, Szwecji i Finlandii.

Ponadto, siedem wygranych trzeciego stopnia, wartych 136 047,30 euro każda, przypadło graczom z Niemiec, Norwegii, Szwecji, Węgier i Polski.

Wygrane w Polsce

Polscy gracze mają duże powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda trzeciego stopnia o wartości 1 298 832,10 zł. Tym razem żaden z polskich graczy nie miał szczęścia do wygranej czwartego stopnia.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

36 wygranych piątego stopnia po 1 453,70 zł

48 wygranych szóstego stopnia po 953,40 zł

71 wygranych siódmego stopnia po 412,40 zł

858 wygranych ósmego stopnia po 145,80 zł

1 271 wygranych dziewiątego stopnia po 93,90 zł

3 405 wygranych dziesiątego stopnia po 67,80 zł

4 269 wygranych jedenastego stopnia po 67,80 zł

18 453 wygrane dwunastego stopnia po 46,80 zł

Do wygrania 45 milionów złotych

W puli czeka już okrągła suma – 45 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsk

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

