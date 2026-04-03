Wielkanocny fart. Polak wygrywa ponad milion złotych w Eurojackpot

Ostatnie losowanie Eurojackpot przed Wielkanocą przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą kumulacji, która została rozbita i okrągłe 10 milionów euro znalazło nowego właściciela.
W ścisłej czołówce zwycięzców najwyższych nagród znalazł się ponownie gracz z Polski. Nasz rodak zgarnął ponad 130 tys. euro, czyli prawie 1,3 mln zł. Fajny wielkanocny prezent, prawda?
Jakie liczby wylosowano?
W piątek, 3 kwietnia, podczas losowania nr 657 w Eurojackpot wylosowano liczby:
9, 10, 18, 22, 37 oraz 1 i 11.
Wyniki losowania w Europie
Losowanie przyniosło główną nagrodę w wysokości 10 milionów euro. Wielkanocny fart miał gracz z Danii. To nie koniec listy zwycięzców. Wylosowano również pięć wygranych drugiego stopnia o wartości 337 733,90 euro każda – odnotowano je w Niemczech, Szwecji i Finlandii.
Ponadto, siedem wygranych trzeciego stopnia, wartych 136 047,30 euro każda, przypadło graczom z Niemiec, Norwegii, Szwecji, Węgier i Polski.
Wygrane w Polsce
Polscy gracze mają duże powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda trzeciego stopnia o wartości 1 298 832,10 zł. Tym razem żaden z polskich graczy nie miał szczęścia do wygranej czwartego stopnia.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 36 wygranych piątego stopnia po 1 453,70 zł
- 48 wygranych szóstego stopnia po 953,40 zł
- 71 wygranych siódmego stopnia po 412,40 zł
- 858 wygranych ósmego stopnia po 145,80 zł
- 1 271 wygranych dziewiątego stopnia po 93,90 zł
- 3 405 wygranych dziesiątego stopnia po 67,80 zł
- 4 269 wygranych jedenastego stopnia po 67,80 zł
- 18 453 wygrane dwunastego stopnia po 46,80 zł
Do wygrania 45 milionów złotych
W puli czeka już okrągła suma – 45 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsk
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
