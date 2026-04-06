Wpłacisz gotówkę i bank może od razu uruchomić alarm. W tle także skarbówka

Wpłata większej sumy pieniędzy na konto może przyciągnąć uwagę banku. Dotyczy to nie tylko przelewów, ale również gotówki wpłacanej przez wpłatomat. W takich sytuacjach bank może uruchomić procedury weryfikacyjne, a w określonych przypadkach informacja trafia także do Krajowej Administracji Skarbowej. Dla klientów oznacza to, że nie tylko wypłata dużej gotówki, ale też sama wpłata może zostać dokładnie przeanalizowana.

Szczególnemu monitorowaniu podlegają transakcje przekraczające 15 tys. euro, czyli około 64 tys. zł. Przy takiej operacji bank ma obowiązek przekazać informację do KAS. Wynika to wprost z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Po zgłoszeniu dane dotyczące takiego przypadku trafiają do systemów monitorujących.

Bank informuje skarbówkę przy dużych wpłatach i nie tylko

Nie oznacza to jednak, że wyłącznie bardzo wysokie kwoty mogą wzbudzić czujność. Pod lupą banku mogą znaleźć się także znacznie mniejsze przelewy lub wpłaty gotówkowe. Nawet jednorazowa wpłata kilku tysięcy złotych może sprawić, że instytucja finansowa uzna operację za nietypową i wymagającą sprawdzenia.

Znaczenie ma bowiem nie tylko sama suma, ale też kontekst. Jeśli klient, który dotąd korzystał z bankomatu albo wpłatomatu sporadycznie, nagle zaczyna wpłacać pieniądze często i regularnie, bank może uznać to za sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji analizie podlega to, czy sposób działania pasuje do wcześniejszego profilu klienta.

Bank informuje skarbówkę, gdy transakcja wygląda podejrzanie

Dopóki kwota nie przekracza równowartości 15 tys. euro, KAS nie musi automatycznie otrzymać informacji o sprawie. To jednak nie oznacza pełnej swobody. Decyzja nadal może należeć do banku, jeśli uzna on, że dana operacja wzbudza podejrzenia. Oznacza to, że także niższe kwoty mogą zostać zgłoszone, gdy okoliczności wydadzą się nietypowe.

W praktyce procedury bezpieczeństwa mogą być dla klienta bardzo odczuwalne. Bank może nie tylko wszcząć dodatkową weryfikację, ale nawet czasowo zablokować środki na rachunku aż do wyjaśnienia sprawy. To pokazuje, że analiza nie kończy się na samym zarejestrowaniu wpłaty, lecz może prowadzić do dalszych działań po stronie instytucji finansowej.

Bank informuje skarbówkę także o przelewach i schematach wpłat

Weryfikacji mogą podlegać również przelewy, a nie tylko wpłaty gotówkowe. Duże operacje finansowe mogą zostać sprawdzone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jednocześnie także mniejsze przelewy mogą wzbudzić zainteresowanie, jeśli ich sposób realizacji okaże się podejrzany.

Do sytuacji alarmowych należą między innymi przelewy na podejrzanie wysokie kwoty, częste przelewy na mniejsze sumy, które razem tworzą dużą wartość, a także podejrzane tytuły przelewów. Czujność banku mogą wzbudzić również przypadki, gdy różni nadawcy przesyłają na jedno konto podobne kwoty, co może sugerować rozdzielanie wpłat albo nierejestrowany handel. Dlatego dziś bank informuje skarbówkę nie tylko wtedy, gdy pojawia się bardzo duża gotówka, ale także wtedy, gdy sam schemat operacji wydaje się nietypowy.

