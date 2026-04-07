Kto tego nie złoży, może słono dopłacić za prąd. Sprzedawcy już ostrzegają

Prąd może kosztować znacznie więcej, jeśli odbiorca nie dopełni jednego obowiązku formalnego. Chodzi o dokument, którego złożenia wymagają sprzedawcy energii elektrycznej. Brak tego oświadczenia może oznaczać korektę wcześniejszych rozliczeń i powrót do wyższych stawek wynikających z umowy.

Problem dotyczy tych, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z ustawowo ograniczonych cen energii elektrycznej. Było to rozwiązanie, które pozwalało płacić mniej za prąd mimo rosnących kosztów energii. Teraz jednak konieczne jest formalne potwierdzenie prawa do tej preferencji.

Oświadczenie o pomocy de minimis za prąd – kogo dotyczy obowiązek

W 2026 roku obowiązek złożenia informacji o pomocy dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników, którzy od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 693 zł/MWh. Dokument trzeba przekazać podmiotowi, który udzielił tej pomocy, czyli swojemu sprzedawcy energii elektrycznej.

Jeżeli w tym okresie prąd był rozliczany według preferencyjnych stawek, sprzedawca ma prawo zażądać odpowiedniego oświadczenia. Niezłożenie dokumentu działa na niekorzyść odbiorcy, bo może zostać potraktowane jako brak potwierdzenia prawa do tańszego prądu.

Oświadczenie o pomocy de minimis za prąd – dlaczego jest wymagane

Preferencyjna cena energii była traktowana jako forma pomocy publicznej. Z tego powodu musi zostać odpowiednio udokumentowana. Sprzedawca energii nie może opierać się wyłącznie na deklaracji klienta, lecz potrzebuje formalnego potwierdzenia, że warunki do skorzystania z niższej ceny zostały spełnione.

Wymóg złożenia oświadczenia wynika z ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych aktów prawnych związanych z kosztami energii elektrycznej. Jeśli dokument nie zostanie dostarczony, przyjmuje się, że odbiorca nie miał prawa do preferencyjnej ceny, a wtedy zastosowanie mają zwykłe stawki umowne.

Oświadczenie o pomocy de minimis za prąd – co grozi za brak dokumentu

Konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe finansowo. Brak złożenia dokumentu oznacza korektę wcześniejszych rozliczeń. Dostawca energii przeliczy zużycie według cen umownych, które są wyższe od stawek maksymalnych. W praktyce oznacza to obowiązek dopłaty różnicy.

W przypadku rolników i przedsiębiorców dopłaty mogą wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Właśnie dlatego sprzedawcy energii coraz częściej wysyłają przypomnienia i komunikaty ostrzegawcze.

Oświadczenie o pomocy de minimis za prąd – gdzie i do kiedy złożyć

Dokument należy złożyć bezpośrednio u swojego sprzedawcy energii elektrycznej, czyli tego, z którym była zawarta umowa w okresie drugiego półrocza 2024 roku. W większości przypadków można to zrobić online przez formularz, e-mailem, listownie albo w punkcie obsługi klienta.

Sama procedura zwykle nie jest skomplikowana i zajmuje tylko kilka minut. Wzór dokumentu trzeba pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do sprzedawcy energii. Termin na złożenie oświadczenia mija z końcem czerwca 2026 roku.

