Termin był blisko, a stawka ogromna. Rząd reaguje w sprawie dopłat do wymiany dachów

Na wymianę dachu zawierającego azbest można otrzymać nawet pełny zwrot kosztów. Rolnicy, którzy obawiali się utraty wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy, dostali jednak dodatkowy czas na zakończenie inwestycji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o przesunięciu terminu.

Pierwotnie prace związane z wymianą dachów z azbestu miały zostać zakończone do 31 marca 2026 r. Niedotrzymanie tego terminu oznaczałoby utratę dofinansowania i konieczność pokrycia kosztów z własnych pieniędzy. Teraz resort rolnictwa postanowił wydłużyć ten termin.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu. Rolnicy dostali więcej czasu

Nowe rozporządzenie daje rolnikom dodatkowe dwa miesiące na realizację inwestycji, czyli do 1 czerwca 2026 r. Przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu, więc nowe zasady zaczną obowiązywać niemal od razu. Zmiana ma pomóc około 5,1 tys. rolników, którzy podpisali umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i mogli nie zdążyć z pracami do końca marca.

Ministerstwo podkreśla, że zachowanie nowego terminu jest konieczne, by nie stracić dofinansowania z KPO. Program pozwala na uzyskanie nawet 100-proc. zwrotu kosztów, ale tylko po spełnieniu określonych warunków.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu. Takie są zasady wsparcia

Wysokość wsparcia nie została zmieniona. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stawka wynosi 40 zł za metr kwadratowy wymienianego pokrycia dachowego. Pomoc przysługuje maksymalnie do 500 metrów kwadratowych powierzchni.

Wsparcie dotyczy wymiany pokrycia dachu wykonanego z wyrobów zawierających azbest na nowe pokrycie, ale tylko w budynkach służących produkcji rolniczej. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jako rolnik oraz której przyznano płatności bezpośrednie w roku poprzedzającym złożenie wniosku albo w roku jego złożenia.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu. Kto może dostać pieniądze

Pomoc przysługuje pełnoletnim rolnikom, którzy spełnią wszystkie wymagania. Trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu. Konieczne jest także posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Resort rozwoju zapowiada też uproszczenie przepisów dotyczących usuwania azbestu. Zmiany mają dotyczyć zgłaszania w urzędzie obecności tego materiału oraz możliwości trwałego zabezpieczania wyrobów zawierających azbest. Użytkownicy takich wyrobów będą mogli składać deklarację jednorazowo, a aktualizować ją tylko wtedy, gdy zajdą zmiany.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu a plan usunięcia materiału

Od 1 stycznia 2005 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz stosowania, produkcji i wprowadzania do obrotu wszystkich form azbestu. Polska opracowała plan usunięcia tego materiału, a Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada zakończenie tego procesu do końca 2032 roku.

W latach 2024-2025 na ten cel przeznaczono 141 mln zł. W całym kraju zalega około 7 mln ton azbestu. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że materiał ten był wykorzystywany m.in. do produkcji płyt azbestowo-cementowych i jest niebezpieczny dla zdrowia. W Polsce zakaz produkcji i obrotu azbestem oraz wyrobami go zawierającymi wprowadzono już w 1998 roku.

FAQ – Wymiana azbestu na dachu

Do kiedy można zakończyć wymianę dachu z azbestu?

Nowy termin zakończenia inwestycji został wydłużony do 1 czerwca 2026 r. Wcześniej rolnicy mieli czas tylko do 31 marca 2026 r.

Kto może skorzystać z dopłaty do wymiany dachu z azbestu?

Wsparcie jest przeznaczone dla pełnoletnich rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, mają nadany numer identyfikacyjny i spełniają warunki dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników oraz płatności bezpośrednich.

Ile wynosi dopłata do wymiany dachu z azbestu?

Wsparcie wynosi 40 zł za metr kwadratowy wymienianego pokrycia dachowego. Maksymalnie dopłata obejmuje 500 metrów kwadratowych powierzchni.

Na jakie budynki przysługuje wsparcie?

Dofinansowanie dotyczy wymiany dachu z azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Co się stanie, jeśli rolnik nie zdąży z inwestycją w nowym terminie?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że niedotrzymanie nowego terminu może oznaczać utratę dofinansowania z KPO.

