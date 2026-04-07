Tylko gotówka! PKO BP ostrzega – będzie kłopot z płatnościami w środę

Środa, 8 kwietnia 2026 roku, będzie trudnym dniem dla 12,5 mln Polaków, kórzy mają konto w banku PKO BP. W związku z planowanymi pracami nie będą w stanie zapłacić zbliżeniowo telefonem ani kodem Blik.

„Potrzebujemy czasu na prace w aplikacji IKO” - wyjaśnił bank w nowym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Problemy klientów elektronicznej bankowości w PKO BP

„Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia” – dodają przedstawiciele banku. Jak wynika z zapowiedzi, płatności kartami w środę mają działać bez zakłóceń, ale w godz. 23.00-23.30 nie będzie działać bankowość elektroniczna w PKP BP.

Termin prac technicznych jest mało fortunny, ponieważ wiele rachunków za czynsz, wodę, gaz, czy prąd ma terminy płatności wyznaczone właśnie na pierwsze dni miesiąca. Po świetach Wielkiej Nocy Polacy z nową energią wrócą do nocnych zakupów w sieci, których ze względu na Wielkanoc nie mogli załatwić w weekend.

Do czego służy aplikacja IKO?

Aplikacja IKO PKO BP umożliwia pełne zarządzanie finansami bez wizyty w oddziale. Za jej pomocą można realizować przelewy (w tym Blik na telefon), płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów, a także wnioski o produkty kredytowe, ubezpieczenia, wnioski o świadczenie 800+. To dzieki niej klienci PKO BP sprawdzają saldo i historię ruchó na koncie, zmieniają limity płatności, oraz zastrzegają karty.

Aplikacja pozwala również na logowanie biometryczne (odcisk palca, Face ID) oraz weryfikację tożsamości poprzez selfie.

Od momentu uruchomienia w 2013 roku, baza aktywnych aplikacji IKO systematycznie rosła, przekraczając 5 mln w 2020 roku, a na początku 2024 roku osiągając poziom 8 mln użytkowników, którzy logowali się do niej ponad 9,3 mld razy i wykonali 2,8 mld transakcji na łączną kwotę 778 mld zł.

Czytaj też:

Wpłacisz gotówkę i bank może od razu uruchomić alarm. W tle także skarbówka