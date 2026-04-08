ZUS podniesie rentę wdowią nawet o kilkaset złotych. Jedna zmiana już działa

W rentach wdowich zaszły już dwie ważne zmiany, które są korzystne dla seniorów. Pierwsza pojawiła się w marcu 2026 r. wraz z waloryzacją świadczeń, a druga zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Obie oznaczają wyższe wypłaty dla osób uprawnionych do nowego świadczenia.

Wielu osobom renta wdowia wciąż myli się z rentą rodzinną. Renta rodzinna to świadczenie znane od lat, które pozwala po śmierci małżonka przejść na jego emeryturę i pobierać 85 proc. należnego mu świadczenia. Takie samo prawo mają także mężczyźni po śmierci żony, a renta rodzinna przysługuje również dzieciom zmarłego.

Renta wdowia 2027. Na czym polega nowe świadczenie

Nowa renta wdowia obowiązuje od 1 lipca 2025 r. Zgodnie z ustawą można pobierać pełną własną emeryturę i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Drugi wariant przewiduje pobieranie renty rodzinnej po mężu lub żonie, czyli 85 proc. jego świadczenia, oraz 15 proc. własnej emerytury.

W ustawie wprowadzono jednak limit. Łączna wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Od marca 2025 r. minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto, co oznaczało, że maksymalna renta wdowia mogła sięgnąć 5636,73 zł brutto.

Renta wdowia 2027 a pierwsza zmiana po waloryzacji

W marcu 2026 r. przeprowadzono coroczną waloryzację świadczeń o 5,3 proc. Najniższa emerytura wzrosła wtedy o 99,58 zł, do 1978,49 zł. Wraz z tym zwiększył się także maksymalny limit renty wdowiej.

Po waloryzacji limit wzrósł o blisko 300 zł i obecnie wynosi 5935,47 zł brutto. Tyle maksymalnie może od marca otrzymywać wdowa lub wdowiec, łącząc własne świadczenie z emeryturą zmarłego małżonka. To pierwsza z dwóch korzystnych zmian.

Renta wdowia 2027. Druga podwyżka od stycznia

Kolejna zmiana zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Wtedy zamiast 15 proc. drugiego świadczenia będzie można otrzymywać 25 proc. renty rodzinnej po małżonku albo 25 proc. własnej emerytury, jeśli podstawą będzie renta rodzinna po zmarłym. To może podnieść łączne świadczenie nawet o kolejne 400 zł.

ZUS ma automatycznie podnieść wypłatę osobom, które już pobierają świadczenie wraz z 15 proc. renty rodzinnej po małżonku. Nie będzie więc potrzeby składania nowych wniosków. Podwyżka będzie jednak możliwa tylko do wysokości obowiązującego limitu, czyli 5935,47 zł brutto, który znów wzrośnie po kolejnej waloryzacji w marcu 2027 r.

Renta wdowia 2027. Jakie warunki trzeba spełnić

Aby ZUS lub KRUS mogły wypłacić rentę wdowią, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Do dnia śmierci małżonka trzeba pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Nowa, podwójna renta wdowia nie jest przyznawana automatycznie, ale na wniosek. Od decyzji ZUS w tej sprawie można odwołać się do sądu okręgowego za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Resort pracy podkreśla przy tym, że obecnie nie prowadzi prac nad rozszerzeniem uprawnień, choć funkcjonowanie ustawy ma zostać zweryfikowane przez Radę Ministrów w 2028 r.

