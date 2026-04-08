Tego z deszczówką raczej nie rób w 2026. 10 tys. zł szybko zniknie

W Polsce nieprzypadkowo obowiązują surowe przepisy dotyczące odprowadzania deszczówki. Chodzi o zabezpiecznie przed poważnymi problemami z infrastrukturą miejską.

Choć zdajemy sobie sprawę z obecności kanalizacji, to nie do końca wiemy jak ona właściwie działa, czemu służy i co jej szkodzi. Naukę warto zacząć od uswiadomienia sobie podziału na kanalizację sanitarną, deszczową i ogólnospławną.

Czym się różni kanalizacja sanitarna od deszczowej?

Kanalizacja sanitarna to system rur, kanałów i urządzeń służący do bezpiecznego zbierania i odprowadzania ścieków z toalet, łazienek, kuchni i budynków do oczyszczalni lub do szamba. Jest to kluczowa infrastruktura zapewniająca higienę i ochronę środowiska, działająca głównie grawitacyjnie. To nie to samo co kanalizacja deszczowa (burzowa), która służy do zbierania oraz odprowadzania deszczu i roztopionego śniegu z dachów, dróg, parkingów i chodników. Działa niezależnie od kanalizacji sanitarnej, zapobiegając zalewaniu ulic i erozji gruntów.

Kanalizacja ogólnospławna to stary system kanalizacyjny, który odprowadza wszystkie rodzaje ścieków jednym wspólnym kanałem do oczyszczalni ścieków. Skoro wszystko i tak ląduje w oczyszczalni, to po co kary?

Okazuje się, że deszczówka odprowadzona do kanalizacji sanitarnej stanowi zagrożenie dla miejskiej infrastruktury. Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje przeznaczenie posiada mniejsze średnice rur niż kanalizacja deszczowa. Piasek i kamienie przenoszone przez wodę często zatykają pompy, co zwiększa koszty ich eksploatacji oraz koszt utrzymania oczyszczalni ścieków, a te wydatki przekładają się na wyższe opłaty dla mieszkańców.

Kontrole wodociągowców są szczegółowe

Dlatego nielegalne wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej może skutkować grzywną do 10 tys. zł lub wręcz karą ograniczenia wolności. A sposobów kontroli jest kilka i zazwyczaj odbywają się one bez wchodzenia na teren nieruchomości.

Wodociągowcy używają zadymiacza, który pozwala sprawdzić, czy ścieki deszczowe z posesji wpływają do kanalizacji sanitarnej czy do burzowej. Innym sposobem są barwniki do wykrywania nieprawidłowych lub nieszczelnych połączeń instalacji rynnowej z kanalizacją sanitarną lub wyznaczania trasy przepływu wody.

Alternatywą dla nielegalnego odprowadzania deszczówki jest stosowanie zbiorników retencyjnych, na czym mocno zależy władzom lokalnym. Tak zmagazynowaną wodę można wykorzystać do podlewania trawników, ogrodów, do sprzątania czy do innych celów gospodarczych.

