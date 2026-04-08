Rośnie zainteresowanie tą metodą oszczędzania. Wynik bliski rekordu

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w marcu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 7,3 mld zł. To wynik lepszy niż w lutym, kiedy odnotowano 6,13 mld zł (w styczniu było to 5,76 mld zł), a zarazem bliski rekordu, jaki padł w lipcu zeszłego roku, gdy sprzedano obligacje o łącznej wartości 8,2 mld zł.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w marcu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za marzec wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0626) – 294,4 mln zł,

1-roczne (ROR0327) – 2.465,6 mln zł,

2-letnie (DOR0328) – 362,7 mln zł,

3-letnie (TOS0329) – 1.930,2 mln zł,

4-letnie (COI0330) – 1.100,0 mln zł,

10-letnie (EDO0336) – 943,4 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0332) – 45,3 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0338) – 132,3 mln zł.

W marcu najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (34 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.465,6 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 3-letnie – TOS (27 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1.930,2 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (15 proc.), 10-letnie – EDO (13 proc.), 2-letnie – DOR (5 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (4 proc).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w marcu 178 mln zł. To więcej niż miesiąc wcześniej, gdy było to 105 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

