Ile Polacy oszczędzają na emeryturę? Sondaż dla „Wprost”

Jak wynika z ostatniego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost”, aż dwie trzecie Polaków (66,1 proc.) twierdzi, że regularnie oszczędza pieniądze, 28,5 proc. tego nie robi, a 5,4 proc. przyznaje, że nie ma z czego oszczędzać.

Ile Polacy odkładają na emeryturę?

W najnowszym sondażu sprawdziliśmy, jak wygląda kwestia odkładania środków na emeryturę. Na pytanie: „Jaką sumę – poza obowiązkowymi składkami do ZUS – odkładasz miesięcznie/inwestujesz na swoją przyszłą emeryturę?”, najwięcej, bo 13,2 proc. ankietowanych wskazało przedział 100-300 zł. Niewiele mniej, bo 12,1 proc. twierdzi, że odkłada od 300 do 500 zł miesięcznie, a 7,5 proc. oszczędza 500-1000 zł. Co ciekawe zbliżony odsetek badanych odkłada mniej niż 100 zł i ponad 1000 zł (odpowiednio 7,8 i 7,2 proc.). Aż 35,7 proc. respondentów przyznało jednak, że nie odkłada żadnych środków na przyszłą emeryturę.