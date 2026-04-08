Rząd dołączy kolejne paliwo do obniżek? Jest odpowiedź resortu energii

Od 31 marca na stacjach paliw w całej Polsce obowiązują nowe, maksymalne ceny paliw. To efekt publikowanego od końca marca obwieszczenia ministra energii oraz wejścia w życie rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej" (CPN).

Premier Donald Tusk poinformował dziś, że rząd nie zamierza rezygnować z pakietu, mimo ogłoszenia zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Szef rządu zaznaczył, że sytuacja na rynku paliw nadal pozostaje niepewna, dlatego rząd chce zachować ostrożność i utrzymać wprowadzony wcześniej mechanizm.

Przypomnijmy, że rząd ustalił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego. Nie objęły one natomiast LPG. Co prawda blokada Cieśniny Ormuz nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy tego paliwa, ale w związku z sytuacją międzynarodową jego cena nie pozostała na takim samym poziomie jak wcześniej. Jeszcze pod koniec lutego średnia cena LPG w Polsce wynosiła ok. 2,80 zł/l, obecnie jest to 3,84 zł/l.

Obniżki obejmą również LPG?

O objęcie LPG rządową interwencją na rynku paliw apelowała w ubiegłym tygodniu Polska Izba Gazu Płynnego. Minister energii Miłosz Motyka nie wykluczał wówczas, że obniżki cen obejmą również to paliwo. – Jeżeli sytuacja będzie się rozwijała w stronę negatywną także na rynku LGP, niewykluczone, że będziemy podejmowali także w tej sprawie działania – mówił w „Porannej rozmowie RMF FM” szef resortu energii.

Ministerstwo Energii poinformowało dziś jednak Polską Agencję Prasową, że na obecnym etapie „nie przewiduje się objęcia paliwa LPG rozwiązaniami analogicznymi do pakietu CPN".

Resort argumentuje, że przyjęte w ramach pakietu CPN mechanizmy mają charakter interwencyjny i są ukierunkowane na paliwa o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki oraz stabilności cenowej, czyli na benzynę i olej napędowy. Ministerstwo podkreśla jednak, że rynek LPG jest monitorowany i podlega bieżącej analizie.

Nowe maksymalne ceny paliw. Tyle jutro zapłacą kierowcy

