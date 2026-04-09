Większość osób źle wyrzuca brudny słoik. Zasady segregacji mogą zaskoczyć

Segregacja odpadów w wielu domach stała się codziennością, ale nie wszystkie śmieci są oczywiste. Jednym z częstszych pytań pozostaje to, gdzie wyrzucić brudny słoik po jedzeniu. Właśnie w tym miejscu wiele osób popełnia błąd, choć zasady są dość konkretne.

Z informacji opublikowanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wynika, że puste słoiki należy wrzucać do pojemnika na szkło. Nie trzeba ich jednak dokładnie myć przed wyrzuceniem. Wystarczy usunąć większe resztki jedzenia, które zostały w środku.

Gdzie wyrzucić brudny słoik? Liczy się jego zawartość

Wiele osób zastanawia się również, czy przed wyrzuceniem trzeba usuwać etykiety albo odkręcać nakrętki. Jak wynika z podanych zasad, nie jest to konieczne, ponieważ technologie stosowane w recyklingu pozwalają oddzielić metal od szkła, a także usunąć papier i klej.

Mimo to zaleca się, by metalowe zakrętki wyrzucać osobno do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Sam słoik, już bez nakrętki, powinien trafić do zielonego pojemnika na szkło. Jeśli opakowanie się rozbije, jego fragmenty również należy wrzucić do pojemnika na szkło.

Gdzie wyrzucić brudny słoik, jeśli nie da się go opróżnić

Inaczej wygląda sytuacja wtedy, gdy słoik jest mocno zakręcony i nie można usunąć jego zawartości. Taki pełny słoik nie powinien trafiać do pojemnika na szkło. W takim przypadku należy go wyrzucić do odpadów zmieszanych, czyli do czarnego kosza.

To właśnie zawartość decyduje więc o prawidłowej segregacji. Puste opakowanie po żywności można przekazać do szkła, ale jeśli pozostaje pełne i nie ma możliwości jego opróżnienia, powinno znaleźć się w odpadach zmieszanych.

Gdzie wyrzucić brudny słoik i jakie szkło nadaje się do recyklingu

Proces recyklingu szkła zaczyna się od właściwego posegregowania odpadów. Później są one dzielone według rodzaju i koloru, rozdrabniane, a następnie oczyszczane. W tym celu wykorzystuje się m.in. technologie magnetyczne, które pozwalają oddzielić metalowe elementy. Po oczyszczeniu szkło może zostać ponownie przetopione i wykorzystane do produkcji nowych opakowań.

Do recyklingu nadaje się jednak wyłącznie szkło opakowaniowe, czyli przede wszystkim słoiki i butelki. Dotyczy to także opakowań po kosmetykach i lekach, choć pełne opakowania po lekach powinny zostać oddane do apteki.

Gdzie wyrzucić brudny słoik i czego nie wolno wrzucać do szkła

Nie każde szkło może trafić do zielonego pojemnika. Nie wolno wrzucać tam szyb, luster ani szklanych figurek. Takie odpady powinny znaleźć się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Podobne wątpliwości dotyczą też opakowań po oleju. Puste butelki po oleju spożywczym, po opróżnieniu, należy wrzucać do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Nie trzeba ich dokładnie myć. Zupełnie inaczej należy postępować z opakowaniami po oleju silnikowym. Takich odpadów nie wolno wrzucać do żółtych pojemników ani wylewać ich do kanalizacji. Najczęściej trzeba oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną właściwie zutylizowane.

Czytaj też:

Paragon wyrzucamy do kosza na papier? Żeby to było takie proste…

Gdzie wyrzucać konkretne rodzaje leków? Odpowiada farmaceutka