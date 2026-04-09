Tak OFE pracowały na emerytury Polaków. Najnowsze dane pokazują wyraźną przewagę

W ciągu ostatnich 12 lat Otwarte Fundusze Emerytalne osiągały średnioroczną stopę zwrotu IRR na poziomie 13 proc. Z najnowszego raportu Analiz Online wynika, że rezultat ten był wyższy nie tylko od wskaźników waloryzacji kont i subkont w ZUS, ale również od wyników wybranych funduszy i indeksów rynkowych. Według autorów badania to kolejny wyraźny sygnał pokazujący siłę długoterminowego inwestowania na giełdzie w tym modelu.

Podczas konferencji prasowej prezes Analiz Online Michał Duniec podkreślił, że wynik OFE na poziomie 13 proc. IRR pokazuje skuteczność długoterminowego inwestowania nawet przy okresowej zmienności rynku i mimo momentów, gdy brakowało wyraźnych impulsów wzrostowych na giełdzie. Z badania wynika też, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych 24 385 zł wyniósł 25 001 zł.

Wyniki OFE po 12 latach pokazały przewagę nad innymi formami

Dane z raportu wskazują, że po 12 latach od reformy OFE, czyli zmiany profilu inwestycyjnego funduszy na akcyjny, OFE pozostają najskuteczniejszym długoterminowym wehikułem oszczędnościowym w badanej grupie. O sukcesie funduszy miały zdecydować wysoka alokacja w akcje notowane na GPW oraz niskie koszty zarządzania.

Michał Duniec zaznaczył również, że OFE nadal należą do najtańszych form zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji. Z kolei Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, podkreśliła, że fundusze emerytalne pozostają ważnym inwestorem na warszawskiej giełdzie i inwestują szeroko, utrzymując zdywersyfikowane portfele.

Wyniki OFE po 12 latach a ich pozycja na GPW

Z danych IGTE wynika, że OFE są obecne w 48 proc. spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Ich udział w kapitalizacji giełdowych spółek wynosi około 20 proc. Według stanu na 30 stycznia 2026 r. akcje posiadane przez OFE miały wartość 283,1 mld zł i stanowiły 91,54 proc. portfeli funduszy.

Obligacje odpowiadały za 5,08 proc. portfeli, czyli 15,7 mld zł, depozyty bankowe za 1,87 proc., a inne lokaty za 1,52 proc. Udział OFE w krajowych akcjach pozostających w wolnym obrocie na GPW wynosił 42,42 proc. Najwięcej środków fundusze angażowały w sektor finansów, a następnie w paliwa i energię, handel i usługi oraz dobra konsumpcyjne.

Wyniki OFE po 12 latach na tle liczby członków i aktywów

Na koniec stycznia 2026 r. wartość aktywów OFE przekraczała 310 mld zł. Liczba członków OFE na koniec 2025 r. wynosiła 13,94 mln osób. Wśród nich 4,24 mln miało więcej niż 50 lat, a 5,82 mln mieściło się w grupie wiekowej 41–50 lat. Bieżącą składkę do OFE odprowadza 2,15 mln osób.

Kwota składek przekazanych do OFE w 2025 r. przekroczyła 4,87 mld zł, a średnia wartość rachunku wynosiła 22 282 zł. Jednocześnie z szacunków wynika, że w 2025 r. około 12 mld zł przepłynęło z OFE do ZUS. W ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są bowiem stopniowo przenoszone do ZUS i zapisywane na subkoncie ubezpieczonego.

Wyniki OFE po 12 latach i rekord z 2025 roku

Rok 2025 okazał się dla OFE wyjątkowo mocny. Średnia stopa zwrotu funduszy wyniosła 42,1 proc., co – jak wskazał Andrzej Sołdek z IGTE – było najlepszym wynikiem w historii otwartych funduszy emerytalnych. Tym samym pobity został wcześniejszy rekord 36,5 proc. osiągnięty w 2023 r.

Przedstawiciele branży podkreślają, że ostatnie wyniki pokazują możliwości, jakie dają rynki kapitałowe. Najnowsze dane potwierdzają więc, że OFE po 12 latach od zmian w ich modelu inwestycyjnym nadal odgrywają ważną rolę zarówno w oszczędzaniu emerytalnym Polaków, jak i na samym rynku giełdowym.

