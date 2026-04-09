Wraca szaleństwo kredytowe. Polacy znowu się zadłużają na potęgę

W 2025 roku 66 proc. osób w Polsce mieszkało we własnych nieruchomościach, a według prognoz z raportu wydanego przez Open Format „Living 2040 Przyszłość mieszkalnictwa w Polsce”, odsetek ten wzrośnie do 79 proc. w 2040 roku. Model wynajmowania mieszkania, który jest powszechny w Europie Zachodniej, w Polsce jest mało popularny i sa ku temu powody.

Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w marcu 2026 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało ponad 63 tys. osób – to najwyższy wynik od 2008 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat nie było ani jednego miesiąca z liczbą wniosków przekraczającą 50 tysięcy. Co się zmieniło?

Kredyt bije wynajem – niewiele, ale zawsze

Polacy potrafią wyciągnąć szybkie i nieoczekiwane wnioski z wojny na Bliskim Wschodzie, która jednak może mieć wpływ na wysokość stóp procentowych w Polsce. Zamiast obniżek, po prostu spodziewają się podwyżek. Z takiego punktu widzenia nie ma na co czekać.

Z informacji BIK wynika, że przeciętna kwota wnioskowanego kredytu po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom pół miliona złotych (506,42 tys. zł).

Druga przesłanka, to matematyka. Według wyliczeń Open Format we współpracy ze Skanska oraz Nieruchmości-online.pl, taniej jest spłacać odsetki od kredytu hipotecznego niż płacić czynsz za wynajmowane mieszkanie. Średnia wartość pożyczki mieszkaniowej w I kwartale 2025 roku wyniosła 425 tys. zł, co średnio przekłada się na około 2,9 tys. zł raty miesięcznie. W tym samym kwartale średnia stawka czynszu wyniosła około 60 zł za m2, czyli za mieszkanie o wielkości 50 m2 trzeba było zapłacić około 3 tys. zł miesięcznie.

Wynajmujących lokale będzie coraz mniej

Okazuje się, że Polacy nadal nie są entuzjastami samej instytucji wynajmu mieszkania. W 2025 roku 15 proc. osób zdecydowało się na wynajem, ale w 2040 roku wartość ta spadnie do zaledwie 7 proc. – prognozuje Open Format. To kwestia poczucia bezpieczeństwa, stablizacji i niezależności. Dla 71 proc. badanych posiadanie własnego lokum jest w polskiej kulturze silnie zakorzenione i postrzegane jako kluczowy element „dobrego życia” oraz fundament sukcesu życiowego - wynika z najnowszego raportu PZFD o potrzebach mieszkaniowych Polaków.

- Średni wiek najemcy w mieszkaniach znajdujących się w portfelu spółki wynosi około 45 lat – mówi Elżbieta Chmiel, członek zarządu PFR Nieruchomości na łamach wei.org.pl.

Problemem Polaków są jednak ceny nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na rynku wtórnym w Warszawie ceny mieszkań wzrosły o 8 proc., a domów o 17 proc. Podobnie jest w całej Polsce.

