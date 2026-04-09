Ta ulga może mocno obniżyć podatek. Wystarczy spełnić kilka warunków

Rozliczenie roczne z fiskusem to obowiązek każdego podatnika, ale przed wysłaniem deklaracji warto sprawdzić wszystkie dostępne preferencje. Niektóre z nich mogą wyraźnie zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty. Jedną z ulg, o której wiele osób nadal zapomina, jest ulga rehabilitacyjna związana z używaniem samochodu przez osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunów.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami można odliczyć od dochodu maksymalnie 2280 zł rocznie. Jeśli jednak z preferencji korzystają dwie osoby uprawnione, łączna kwota odliczenia może wynieść nawet 4560 zł. Nie chodzi tu jednak o bezpośredni zwrot pieniędzy, ale o pomniejszenie dochodu, od którego wyliczany jest podatek.

Ulga rehabilitacyjna na samochód. Dla kogo przewidziano odliczenie

Dla wielu osób z niepełnosprawnością samochód nie jest wygodą, lecz niezbędnym środkiem transportu. To właśnie własny pojazd pozwala dojechać do lekarza, na rehabilitację, do pracy i załatwiać codzienne sprawy. Z tego powodu ustawodawca dopuścił możliwość odliczania wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga ma charakter ryczałtowy. Oznacza to, że podatnik nie musi przedstawiać konkretnych rachunków ani dokładnie wyliczać rzeczywistych kosztów używania pojazdu. Może po prostu odliczyć maksymalną kwotę przewidzianą w przepisach, co upraszcza rozliczenie i zmniejsza podstawę opodatkowania.

Ulga rehabilitacyjna na samochód. Kto może skorzystać

Z odliczenia mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także podatnicy utrzymujący osobę niepełnosprawną, na przykład małżonka, dziecko lub rodzica. Warunkiem jest faktyczne korzystanie z samochodu w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Ważne jest również to, że pojazd musi stanowić własność albo współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika, który ją utrzymuje. Nie ma znaczenia, czy auto jest nowe czy używane. Liczy się formalne przypisanie samochodu do osoby, która chce skorzystać z ulgi.

Ulga rehabilitacyjna na samochód. Jakie dokumenty są potrzebne

Z preferencji mogą korzystać osoby z orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ulga przysługuje również podatnikom utrzymującym niepełnosprawne dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Choć przepisy nie wymagają zbierania faktur za paliwo, naprawy czy inne wydatki związane z autem, nie oznacza to braku formalności.

Podstawą do skorzystania z odliczenia jest przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności. Urząd skarbowy może też sprawdzić, czy samochód rzeczywiście należy do podatnika albo osoby niepełnosprawnej oraz czy jest używany w związku z jej potrzebami. Samo odliczenie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, najczęściej w załączniku PIT/O dołączanym do deklaracji.

Ulga rehabilitacyjna na samochód. Limit w PIT za 2025 rok

Z ulgi mogą korzystać zarówno osoby rozliczające się według skali podatkowej, jak i podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W rozliczeniu za 2025 rok limit odliczenia nie uległ zmianie i nadal wynosi maksymalnie 2280 zł rocznie na jedną osobę uprawnioną.

Choć ulga nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem samochodu, może wyraźnie obniżyć należny podatek. Właśnie dlatego przed złożeniem deklaracji warto sprawdzić, czy spełnia się warunki do skorzystania z tego odliczenia i czy nie pomija się preferencji, która może przynieść realną korzyść.

