Tyle kierowcy zapłacą za paliwo 10 kwietnia. Spore spadki

Od poniedziałku 30 marca Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia określające maksymalne ceny paliw na stacjach.

Ceny paliw 10 kwietnia

Z najnowszego komunikatu, opublikowanego przed południem w Monitorze Polskim wynika, że w piątek 10 kwietnia stawki dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,17 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,77 zł za litr

olej napędowy: 7,66 zł za litr.

Przypomnijmy, że obowiązujące dziś (9 kwietnia) maksymalne paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,27 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,88 zł za litr

olej napędowy: 7,83 zł za litr.

Przypomnijmy, że 26 marca rząd przyjął pakiet pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Dzień później został on zaakceptowany przez parlamentarzystów, a następnie podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pakiet zakłada m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca.

Nowe przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny będzie zagrożone karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Od maja partner Orlenu podnosi ceny ropy dla Europy. WysokoCzytaj też:

Rząd dołączy kolejne paliwo do obniżek? Jest odpowiedź resortu energii